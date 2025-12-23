El legado de la Dra. Etilvia Arjona Chang en la investigación educativa en Panamá

En 2018, el año en que falleció Etilvia, se creó el Centro de Investigación (Ciedu AIP) en la Ciudad del Saber, una institución que busca producir estudios independientes para medir y mejorar la educación nacional, unir los distintos profesionales trabajando en la investigación educativa, y divulgar los resultados obtenidos de una manera que facilite la incorporación de la evidencia en el tomar de decisiones nacionales. Aunque el centro es nuevo, está cambiando el escenario educativo panameño y su espíritu es heredero directo del trabajo que la Dra. Arjona inició décadas atrás. Tres de los cuatro co-fundadores del Ciedu AIP son estudiantes y colegas de ella.Hasta su fallecimiento, la Dra. Etilvia Arjona Chang fue la académica panameña con mayor trayectoria y experiencia en investigación educativa. Tocó instituciones públicas, privadas y multilaterales; asesoró decisiones nacionales; formó generaciones de estudiantes; y construyó la infraestructura intelectual que el país utiliza hoy para entender su propia educación. La suya fue una vida dedicada a una idea simple pero poderosa: mejorar la educación exige medir y comprenderla. Sin ese paso, ninguna reforma funciona.Hoy, cuando Panamá intenta cerrar la brecha entre su crecimiento económico y los resultados de aprendizaje de sus jóvenes, la nación recorre un camino que ella empezó a trazar mucho antes. En un país que por décadas dependió casi exclusivamente de datos generados por organismos externos, Etilvia impulsó la capacidad local para entender su propio sistema educativo. Por eso su vida está siendo documentada en los libros Pioneras de la Ciencia en Panamá y Diálogos Intergeneracionales de Científicas Sociales Panameñas. Su papel como fundadora de la investigación educativa en el país está cobrando el reconocimiento público que durante años se mantuvo principalmente en círculos académicos. Su legado no es solo histórico: sigue vivo en cada investigación, cada diagnóstico, y cada esfuerzo por hacer de la educación panameña una herramienta real de progreso.Este artículo se basa en el capítulo titulado 'Etilvia María Arjona Chang: madrina de la investigación educativa en Panamá' del libro 'Diálogos Intergeneracionales de Científicas Sociales Panameñas' (Cieps y Clacso), del proyecto Pioneras de la Ciencia en Panamá, financiado por la Senacyt.