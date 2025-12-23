El legado de la Dra. Etilvia Arjona Chang en la investigación educativa en Panamá

Panamá es un país de contrastes profundos. Suele ocupar titulares por su canal interoceánico, su crecimiento económico, y su dinamismo turístico. Pero hay un dato que incomoda: mientras la economía avanza, los estudiantes del sistema público —que representan la inmensa mayoría (85 %) del país— se quedan atrás, obtienen resultados muy por debajo de los promedios regionales e internacionales. Especialistas coinciden en que mejorar esta realidad no depende solo de invertir más dinero, sino de gestionar mejor y tomar decisiones basadas en evidencia. Ahí entra en escena un campo esencial todavía poco conocido para muchos panameños: la investigación educativa. Antes de que el país contara con centros especializados y financiamiento dedicado, una mujer ya estaba trabajando para llenar ese vacío. Era la Dra. Etilvia María Arjona Chang y su influencia es más profunda de lo que la mayoría imagina.

De una carrera internacional a una misión nacional

Antes de convertirse en una figura clave para la educación panameña, la Dra. Arjona brillaba globalmente durante las décadas de 1970 y 1980 en otro ámbito: la Traducción e Interpretación (TeI). Formó institutos y programas en varios países, recibió premios mundiales y reconocimientos de la Unesco, de estados como California y Hawái, y del gobierno de Taiwán. Completó un doctorado en Educación en la Universidad de Stanford y era entre las primeras de profesionalizar el campo de la TeI y llevarla en la dirección de una disciplina académica reconocida. Decidió regresar a Panamá en 1993 y vino con una visión clara: utilizar lo que había aprendido en el resto del mundo para fortalecer la educación panameña desde la ciencia, usando datos, análisis, y evaluaciones rigurosas. A su llegada, comenzó a asesorar proyectos nacionales de alto nivel con el Despacho de la Primera Dama, la Cámara Americana de Comercio de Panamá, la Autoridad de la Región Interoceánica, y la Fundación de la Ciudad del Saber, entre otros. Sin embargo, su impacto más duradero surgió en el mundo académico.

Regreso a la escuela

Llegó a la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA) como profesora y creó el Centro para el Estudio de la Educación Superior (Cedusma), el primer centro de investigación educativa del país. Desde allí lideró los primeros proyectos de las ciencias sociales financiados por Senacyt, igual que proyectos de la Unión Europea y de múltiples universidades y organizaciones internacionales. Sus estudios ayudaron a modernizar universidades panameñas, mejorar la calidad de programas académicos, y sentar las bases de los sistemas de evaluación y acreditación que Panamá utiliza hoy en día. También participó en la creación del Consejo Centroamericano de Acreditación y en el diseño del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa). Quienes trabajaron con ella describen a la Dra. Arjona como una académica exigente, apasionada y profundamente comprometida. No solo producía estudios; formaba personas. Enseñaba a preguntar, a investigar, a no conformarse con respuestas fáciles e incompletas. La autora de este artículo, una de sus estudiantes y colaboradoras, es apenas una de las muchas profesionales que ella preparó y que hoy continúan su labor investigativa en el país y en el mundo.

El eco de su trabajo hoy