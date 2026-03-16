Inteligencia Artificial: un cambio de época

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un tema exclusivo de especialistas. Ya no es solo de laboratorios, empresas tecnológicas o del cine del futuro. Hoy, penetra en las aulas, el lugar de trabajo, la economía, los medios de comunicación y la vida personal, de modo lento y constante. Lo más interesante es que su crecimiento es impresionantemente vertiginoso y que muchas personas enfocan sus esfuerzos en cómo darle sentido mientras ya está presente en sus vidas. Lo que estamos viendo no es simplemente una tendencia tecnológica más. Es un cambio de época.

La IA está transformando lo que escribimos y buscamos, analizamos y pensamos, cómo buscamos información, creamos y producimos contenido, y resolvemos problemas. Herramientas que hace poco parecían extraordinarias, ahora redactan textos, crean imágenes, responden a preguntas difíciles y ayudan a tomar decisiones en segundos. Por eso la discusión pública sobre el tema aumenta cada día.

Pero el problema no es simplemente tecnológico. La inteligencia artificial también nos hace enfrentar preguntas mucho más profundas: empleo, ética, privacidad, educación y la calidad de la información. Con cada avance vienen oportunidades y preguntas incómodas. ¿Qué tareas humanas serán sustituidas? ¿Cómo sabemos si el contenido fue creado con cierto rigor o simplemente parece verdadero? ¿Quién controla los datos? ¿Cómo evitamos sesgos y errores? La velocidad de la innovación no elimina la necesidad de pensar.

La IA, por ejemplo, desentierra vastas oportunidades en la educación. Puede ayudar a la personalización del aprendizaje, asistir en la recopilación de información, resumir textos, estructurar pensamientos y desarrollar competencias digitales. Pero eso también introduce nuevos estándares. No se trata tanto de las tecnologías, sino de aprender a integrarlas de manera crítica, ética y creativa. El verdadero problema por tanto no es la tecnología, sino su integración a la pedagogía: enseñar a pensar con herramientas como estas, sin dejar de pensar de manera independiente.

Lo mismo se aplica a la actividad laboral. Tendremos trabajos diferentes, algunos perderán más o menos funciones, y surgirán nuevos empleos en el diseño, supervisión y uso de sistemas inteligentes. No hablarán de la posibilidad del uso de la inteligencia artificial, si saldrá o no; eso ya pasó. La pregunta ahora es cómo las personas, universidades y países pueden prepararse para coexistir inteligentemente con ella.

Ahora, América Latina tiene un desafío único que enfrentar. No puede permitirse simplemente observar el desarrollo tecnológico en otros lugares, permitiendo que la región solo consuma tecnología. Tendrá que formar talento, impulsar la innovación y hablar sobre las consecuencias sociales de las herramientas en el contexto de la región. En contextos digitales de alta infraestructura, la inteligencia artificial no será lo mismo que en sociedades desiguales con desventajas de aprendizaje e impedimentos institucionales.

Por eso, es bueno acercarnos a lecturas que expliquen esta idea de manera clara. En este sentido, el libro de Álvaro Montes (2024) “Inteligencia Artificial: La Revolución que Cambiará Todo” ofrece un enfoque accesible y oportuno para comprender la magnitud de la revolución que se avecina. Lo que ofrece es mostrar la IA no solo como una nueva forma de avance tecnológico, sino como una fuerza económica, cultural y social que está remodelando la economía a imagen de la experiencia latinoamericana.

Ya no es simplemente un lujo intelectual conocer la inteligencia artificial. Es una necesidad. No para aceptarla acríticamente o desconfiar de ella sin matices, sino para abrazarla con reflexión. Las transformaciones tecnológicas serias en tecnología no cambian el mundo por sí solas: cambian para mejor o para peor, según cómo la sociedad las use. Y aquí radica, en este mismo punto, la tarea de nuestro tiempo.