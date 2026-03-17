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Policía Nacional aclara caso de perros hallados muertos en un vehículo en Colón

La Policía Nacional fue enfática al señalar que sus agentes no tuvieron contacto con el vehículo ni con los animales.
La Policía Nacional fue enfática al señalar que sus agentes no tuvieron contacto con el vehículo ni con los animales. | Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 17/03/2026 11:08
Durante la verificación, las autoridades constataron que el individuo portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La Policía Nacional de Panamá emitió un comunicado oficial para aclarar los hechos relacionados con un video que circula en redes sociales, en el que se le atribuye responsabilidad a unidades policiales por la muerte de dos perros dentro de un vehículo en la provincia de Colón.

De acuerdo con la institución, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo, cuando unidades de la Zona Policial de Colón acudieron al sector de Buena Vista, en Peñas Blancas, tras recibir reportes sobre un ciudadano que mantenía dos perros sin correa, los cuales generaban temor entre residentes del área.

Según el informe, el ciudadano, de 34 años, reaccionó de forma inapropiada al ser abordado por los agentes y se negó a presentar su documento de identidad personal, lo que motivó su retención por alteración a la convivencia pacífica.

Durante la verificación, las autoridades confirmaron que el individuo portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros con los permisos correspondientes.

La Policía indicó que el ciudadano dejó su vehículo y los animales bajo la custodia de un acompañante, quien posteriormente se retiró del lugar con el automóvil.

Horas más tarde, aproximadamente a las 10:15 pm, se reportó que el vehículo había sido abandonado a orillas de la vía con los perros en su interior.

En su comunicado, la institución fue enfática al señalar que sus agentes no tuvieron contacto con el vehículo ni con los animales, y rechazó las versiones difundidas en redes sociales que le atribuyen responsabilidad en la muerte de los canes.

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia y la difusión de información adecuada a la ciudadanía.

Lo que pone en duda es que el dueño de los perros afirmó que la unidad policial no le permitió dejar a sus mascotas en su casa, que incluso llegaron a pasar enfrente de la misma.

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