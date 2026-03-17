Policía Nacional aclara caso de perros hallados muertos en un vehículo en Colón

La Policía Nacional de Panamá emitió un comunicado oficial para aclarar los hechos relacionados con un video que circula en redes sociales, en el que se le atribuye responsabilidad a unidades policiales por la muerte de dos perros dentro de un vehículo en la provincia de Colón.

De acuerdo con la institución, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo, cuando unidades de la Zona Policial de Colón acudieron al sector de Buena Vista, en Peñas Blancas, tras recibir reportes sobre un ciudadano que mantenía dos perros sin correa, los cuales generaban temor entre residentes del área.

Según el informe, el ciudadano, de 34 años, reaccionó de forma inapropiada al ser abordado por los agentes y se negó a presentar su documento de identidad personal, lo que motivó su retención por alteración a la convivencia pacífica.