Organizaciones internacionales exigen una investigación del bombardeo de Pakistán en Kabu

Organizaciones internacionales como la ONU, la OMS y la Fundación Internacional de Derechos Humanos exigen una investigación exhaustiva del bombardeo de Pakistán en Kabul, buscando aclarar las circunstancias de un ataque que, según los talibanes, golpeó un centro de rehabilitación con miles de pacientes.

“La explosión ocurrida anoche en un centro de rehabilitación de drogas en Kabul debe ser investigada con prontitud, de forma independiente y transparente, y los responsables deben rendir cuentas conforme a las normas internacionales”, denunció este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado.

El organismo señaló que los testigos describieron una escena de destrucción total en el lugar donde se encontraba el hospital y vieron a cientos de personas buscando a sus familiares entre los escombros.

Mientras las autoridades talibanas cifran en al menos 400 muertos y más de 250 heridos las víctimas del ataque, Islamabad niega tajantemente la muerte de civiles, insistiendo en que el complejo era una base con arsenal del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el organismo trabaja en la verificación técnica del impacto sobre la infraestructura sanitaria.

“Se está trabajando para verificar estos incidentes. Sin embargo, la intensificación del conflicto está ejerciendo una presión adicional sobre los sistemas de salud y aumentando los riesgos de las poblaciones vulnerables. La paz es la mejor medicina”, declaró en X Adhanom.

La oficina de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Kabul informó a EFE de que se encuentra recopilando datos sobre el terreno para determinar el alcance real del bombardeo.

Por su parte, la misión de la ONU en Afganistán (Unama) y el relator de la ONU, Richard Bennett, han urgido a respetar la protección de los hospitales bajo el derecho internacional, mientras la italiana Emergency ya reporta la recepción de víctimas procedentes del complejo devastado en el Distrito 9.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Abdul Mateen Qani, pidió desde el lugar de los hechos que las organizaciones humanitarias internacionales investiguen el incidente y defiendan los derechos de las víctimas que han muerto o resultado heridas.

Otras organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF), también exigieron una investigación internacional independiente.