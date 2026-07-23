El mágico número de ochenta mil empleos

El desempleo sigue marcando como uno de los principales problemas que enfrentan los panameños. En su discurso del 1 de julio de este año Mulino reconoció la desatención que le han dado a este grave problema que mantiene a más de un millón de panameños en zozobra permanente, dado el 10.4% de desempleo y el 47.1% de informalidad laboral.

En diciembre de 2024 apareció en Gaceta Oficial la Resolución de Gabinete N° 124 que aprueba el Plan Estratégico de Gobierno 2024-2025. En materia de empleo, dicho documento carece de indicadores cuantitativos y cualitativos, solo deja desprender que de algunos proyectos se espera generen empleo. La única cifra referente son los “20 mil empleos verdes” (relacionados con la conservación, restauración de la naturaleza) que se alcanzarían en cinco años. A más de dos años ¿dónde están? Acaso ello no es contrario a los supuestos “5 mil empleos de la minera” que dice INDESA-Chapman generaría la reapertura de la minería.

A mitad de la gestión de gobierno, Mulino presenta ahora el “Plan Panamá Pa' Ti”, que con el nombre intenta encontrar empatía usando la frase “Pa’ Ti”, con un cronograma de agosto a diciembre, iniciando por la presentación en agostos de proyectos de ley. Un plan que no se corresponde con la supuesta visión estratégica del gobierno. Como ellos mismos indican es un cronograma, que está en el vacío.

En materia de empleo, el discurso se centra en que generará “80 mil empleos”, nuevamente bajo un rosario de proyectos iniciados o por iniciar que aduce generará empleos, sin presentar indicadores concretos. Valga decir que estos proyectos no aparecen en el Plan de Gobierno, por tanto, a los que no se les planificó recursos.

Mencionan la reactivación de proyectos de viviendas de interés preferencial, la puesta en marcha del programa Talent Up; inicio de la construcción de Casas de Paz, el arranque de la primera generación del CEAGRO. Además, en noviembre se proyecta la licitación para la expansión de la Zona Libre de Colón y el lanzamiento del programa Mi Primer Empleo Agro. Continuarán las obras del Cuarto Puente sobre el Canal, la Línea 3 del Metro, la rehabilitación de la carretera Panamericana, así como el intercambiador de Campana. Sobre ello es necesario aclarar que la única mención directa es la del programa Mi Primer Empleo Agro, que no aparece en el plan estratégico de gobierno 2024-2029 y que no tiene indicador directo, el resto se corresponde con proyectos que ya existen y algunos proyectos que serán licitados en noviembre; es decir, sigue vendiendo humo.

De ser cierto, el mágico número de los 80 mil empleos que no logra demostrar, estos serían empleos temporales al sustentarse en proyectos de construcción de infraestructura. Pero, además, no logran dar respuestas ni al 8% de la población que esta desocupada o en informalidad.

Este escenario se repite en materia de salud, donde creen que, el problema se resuelve digitalizando, que cambia filas presenciales por filas virtuales; o que el alto costo de la vida se resuelve sin enfrentar la mafia oligopólica de la cadena de distribución y comercialización.

Bajo esta realidad no sorprende los resultados de la encuesta de opinión publicadas por La Estrella donde Mulino y su gabinete siguen reprobando. Casi un 80% de los panameños califica su gestión como muy mala o mala y casi 70% no confía en la gestión del gobierno; igualmente, ningún miembro del gabinete pasa la prueba, de satisfacción, todos han sido calificados por debajo de cinco en una escala del uno al diez. Igualmente, demuestra el rechazo del pueblo panameño a la reapertura de la mina, alrededor de un 70% expresó no estar de acuerdo. Todo ello a pesar de la fuerte campaña de First Quantum, de los discursos promineros de la comisión gubernamental que presenta claros conflictos de intereses, de las formas que insinúa el Gobierno en su desesperación de imponer este lesivo proyecto a la vida (entidad minera “estatal”).

Esta radiografía da muestra de que la situación socioeconómica en el país sigue siendo grave para la mayoría de los panameños, que enfrentan los resultados de una política económica neoliberal que excluye y margina, que lleva los recursos naturales a convertirlos en mercancía para que unos pocos obtengan ganancias extraordinarias. Son los resultados de un gobierno empresarial, “de nadie más”.

* Conusi-Frenadeso