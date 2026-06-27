El multilateralismo sigue siendo una necesidad

La conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá ha devuelto al debate público un concepto que suele mencionarse con frecuencia, pero pocas veces se analiza en profundidad: el multilateralismo. Durante los actos conmemorativos, nuestro presidente destacó la importancia de aquel encuentro convocado por Simón Bolívar en 1826 y reivindicó la vigencia de la cooperación entre las naciones para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.La ocasión invita a reflexionar sobre una pregunta de enorme actualidad: ¿sigue siendo necesario el multilateralismo en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas, conflictos armados, disputas comerciales y el resurgimiento de visiones nacionalistas?