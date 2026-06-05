El océano al límite - la crisis térmica que ya toca nuestras costas

El océano fue durante siglos nuestro gran amortiguador climático: absorbía calor, capturaba carbono y repartía energía por corrientes que sostienen lluvias, pesca y costas habitables. Pero ese escudo está sobrecargado, ha alcanzado un punto de ruptura estructural. El IPCC estima que el mar ha tomado más del 90% del exceso de calor del sistema climático; por eso, cuando se calienta, no solo sube la temperatura del agua: cambia la arquitectura física, química y biológica que permite la vida marina.

La señal ya no es abstracta. Copernicus informó que en abril de 2026 la temperatura media superficial del océano fue la segunda más alta registrada para ese mes (sin presencia de evento El Niño), solo detrás de 2024 en presencia de un evento de El Niño fuerte. En América Latina y el Caribe, la OMM, advierte que el calentamiento, la acidificación, la pérdida de oxígeno y el aumento del nivel del mar están golpeando ecosistemas, pesquerías y economías costeras. Además, reportó un pH superficial en mínimos en grandes áreas del Atlántico y el Pacífico regional, olas de calor marinas en el Golfo de México, el Caribe y frente a Chile, y costas atlánticas con aumento del mar superior al promedio global. No es un detalle.

El mecanismo puede explicarse con una imagen sencilla; se forma un “muro térmico”. Las aguas superficiales calientes pierden densidad y se mezclan menos con las aguas profundas. Así, el oxígeno no baja, los nutrientes no suben y la columna de agua se estratifica. Ese bloqueo favorece zonas con menos vida, estresa a los corales y peces, así debilita la llamada bomba biológica de carbono (proceso mediante el cual organismos microscópicos y materia orgánica llevan carbono hacia el fondo del mar).

LA estratificación severa y el muro térmico son fenómenos físicos que impiden la mezcla vertical del agua, Esto aísla los nutrientes y el oxigeno en las profundidades, provocando un estrés metabólico letal en especies marinas que, de no poder migrar o adaptarse, corren el riesgo de desaparecer.

La química también cambia. Al absorber CO2, el mar produce ácido carbónico y reduce el pH. El informe Planetary Health Check 2025, señala que la acidificación oceánica ya cruzó su límite planetario, una mala noticia para corales, moluscos y plancton calcificador, base silenciosa de muchas cadenas alimentarias. A ello se suma la desoxigenación; el agua caliente retiene menos gases disueltos, de modo que peces y especies bentónicas encuentran menos refugios seguros.

En el Caribe, un síntoma visible es el sargazo. En pequeñas cantidades cumple funciones ecológicas; en cantidades masivas asfixia pastos marinos, afecta playas, turismo, pesca e infraestructura. La respuesta no puede limitarse a retirar toneladas de biomasa cuando ya llegaron a la costa. Hay que monitorear con satélites, anticipar rutas con datos de corrientes y viento, reducir descargas de nutrientes agrícolas y urbanas, y convertir parte del problema en economía circular; abonos, biogás o insumos industriales, siempre controlando metales pesados y riesgos sanitarios.

La solución de fondo sigue siendo reducir emisiones con rapidez; sin eso, el océano seguirá acumulando calor. Pero la adaptación también cuenta con alertas tempranas para olas de calor marinas, restauración de manglares y arrecifes, áreas marinas dinámicas, infraestructura azul y planificación costera que considere intrusión salina, así como, el aumento del nivel del mar. Panamá y el Caribe no están condenados a observar pasivamente. La ciencia ya permite anticipar; la política pública debe convertir esa información en inversión, prevención y recuperación.