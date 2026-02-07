El paradigma del ‘chinese economy’ en la Hacienda Pública Venezolana

En el imaginario político actual, el apodo 'Delcy Ping' evoca —quizás de forma irónica— la figura de Deng Xiaoping, el arquitecto de la reforma china de 1978. La máxima de Deng, 'No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones', marcó un giro radical hacia la 'Reforma y Apertura', introduciendo mecanismos de mercado en un sistema centralizado y creando las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Sin embargo, mientras en China este pragmatismo sacó a millones de la pobreza, en Venezuela el modelo ha derivado en un isomorfismo institucional: la adopción estética de las Zonas Económicas, pero bajo un esquema de centralización rígida y sustitución de los controles democráticos de la Hacienda Pública por estructuras paralelas de financiamiento.