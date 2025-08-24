  1. Inicio
  2. >  Opinión
  3. >  Columnistas
Miguel Antonio Bernal V.
  • 25/08/2025 00:00
Columnistas

El precio de la desigualdad

Columna de Opinión
El precio de la desigualdad
Shutterstock

En el 2015, bajo este mismo título, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, publicó con la editorial Penguin Randolph House una de sus tantas obras. El subtítulo de la misma reza; “El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita”.

La extensa e intensa carrera académica de Stiglitz, que lo ha llevado a ejercer la cátedra en prestigiosas Universidades, alrededor del mundo, precede a muchas de sus autorías y logros. A decir del diario estadounidense The Washington Post: “Stiglitz escribe de forma clara y provocadora. Y no escribe solo sobre las personas que se ven perjudicadas por la desigualdad, escribe también sobre cómo el sistema está en peligro y lo que se necesita hacer para arreglarlo”.

Esencialmente, en este libro, el Premio Nobel, a juicio de muchos, desarrolla “una contundente critica a las ideas del libre mercado y a la dirección que Estados Unidos y muchas otras sociedades han tomado durante los últimos treinta años, demostrando por qué no es solo injusta sino además insensata. Ofrece esperanza con un conjunto de reformas que contribuirían a crear una sociedad más justa y equitativa, además de una economía más sólida y estable. Nos muestra cómo los mercados por sí solos no son ni eficientes ni estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos, contribuyendo a debilitar la democracia...”.

La desigualdad y la falta de oportunidades en nuestra sociedad panameña, no escapan a la preocupación de la población que se encuentra cada vez más desorientada y desamparada por el estado actual del Estado.

La empresa criminal conjunta ha dejado al país quebrado y en un mar de desigualdades imparables e impunes. Urge una decidida acción ciudadana para evitar que su influencia y presencia alcance mayor continuidad en nuestro acontecer.

La crisis hoy imperante, producto de las desigualdades impuestas, está golpeando -cada vez más- a los de en medio y los de abajo, mientras el desempleo crece la desigualdad en materia de salud no cesa, con todo lo que ello acarrea. La juventud sufre las consecuencias de una educación desmejorada y desviada de los tiempos que corresponden.

El precio de la desigualdad que hoy pagamos como país, es un verdadero obstáculo para nuestras tareas internas e internacionales. Es la cuerda que nos ata las manos para poder actuar con propiedad y personalidad.

Ojalá nos interesemos en tomar conciencia para actuar en consecuencia. Sin olvidar también, las consecuencias y afectaciones que acarrea sobre él. Imperio de la igualdad ante la Ley.

*El autor es abogado y docente universitario
Lo Nuevo