El presupuesto en acción: entre compromisos y pago, gestión responsable del flujo de recursos

En los últimos días ha circulado una interpretación simplificada sobre la ejecución de los recursos del Ministerio de Educación , que sugiere la existencia de fondos millonarios sin ejecutar. Esta lectura, aunque llamativa, no resiste un análisis técnico serio.

Se ha citado una asignación aproximada de B/.1,215 millones, contrastándola con una ejecución en inversión cercana a B/.209 millones. Presentar estos números de forma aislada conduce a una conclusión errónea: que los recursos están ociosos. La realidad es distinta.

En la administración pública, el gasto no se limita a lo pagado. Existe una secuencia técnica claramente definida: presupuesto asignado, compromiso contractual, devengo y pago. Bajo esta lógica, una proporción significativa de los recursos de inversión del sector educativo que supera los B/.700 millones se encuentra ya comprometida en proyectos adjudicados, en ejecución o en fases avanzadas de contratación.

Esto significa que los fondos tienen un destino específico y están vinculados a obras concretas, aunque su desembolso se produzca de manera progresiva conforme avanzan los proyectos.Adicionalmente, es importante entender que la ejecución financiera está sujeta a la programación de caja del Ministerio de Economía y Finanzas , entidad responsable de garantizar el equilibrio fiscal del Estado. Por tanto, los ritmos de pago no responden únicamente a la voluntad de una institución, sino a una gestión macroeconómica integral.

Los proyectos de infraestructura educativa construcción, rehabilitación y equipamiento de centros escolares no son de ejecución inmediata. Su desarrollo implica procesos de licitación, refrendo, órdenes de proceder, avances físicos y desembolsos escalonados que, en muchos casos, trascienden un solo período fiscal.

Reducir esta dinámica compleja a una narrativa de ineficiencia no solo es técnicamente incorrecto, sino que contribuye a la desinformación. La verdadera evaluación debe centrarse en cuántos proyectos han sido estructurados, adjudicados y puestos en marcha, así como en su impacto en la calidad del sistema educativo.

La educación, como pilar del desarrollo nacional, exige un debate serio, sustentado en datos completos y en comprensión del funcionamiento del Estado. Lo contrario puede generar percepciones equivocadas que no contribuyen ni a la transparencia ni a la solución de los desafíos reales.

Más allá de la discusión coyuntural, el país necesita elevar el nivel del debate público: pasar de la interpretación parcial de cifras a la evaluación integral de resultados. La disciplina fiscal, la correcta programación financiera y la ejecución responsable no son excusas, sino condiciones indispensables para garantizar inversiones sostenibles y de impacto real.

Panamá no puede construir política pública sobre percepciones, sino sobre evidencia, rigor técnico y responsabilidad institucional. Ese es el estándar que debe guiar cualquier análisis serio del gasto público.