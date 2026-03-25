El rol de las ONG en las comunidades

En Panamá, las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido, durante décadas, actores silenciosos pero decisivos en el fortalecimiento de las comunidades. Allí, donde las instituciones estatales enfrentan limitaciones para atender todas las demandas, las ONG se convierten en aliadas estratégicas que ofrecen acompañamiento, servicios básicos y espacios de participación ciudadana.

Su aporte es diverso y tangible. En áreas rurales, muchas ONG han impulsado programas de alfabetización que permiten a jóvenes y adultos acceder a nuevas oportunidades. En comunidades apartadas, las brigadas de salud organizadas por estas entidades han sido, en ocasiones, la única atención médica disponible. En barrios urbanos, los proyectos de microcréditos han brindado a mujeres emprendedoras la posibilidad de iniciar pequeños negocios, generando ingresos y autonomía. Y, en territorios indígenas, las campañas de defensa ambiental han contribuido a proteger los recursos naturales y a visibilizar la importancia de los saberes ancestrales.

Además, las ONG han jugado un papel clave en la defensa de los derechos humanos. Han acompañado procesos de denuncia, han visibilizado las realidades de poblaciones históricamente en situación de vulnerabilidad (como los pueblos originarios, los migrantes y las mujeres) y han promovido espacios de formación en liderazgo comunitario. Este trabajo cercano y participativo permite que las comunidades panameñas no sean simples receptoras de ayuda, sino protagonistas de su propio desarrollo.

El impacto de las ONG se refleja en mejoras concretas: calidad de vida, cohesión social y generación de oportunidades. Sin embargo, enfrentan desafíos importantes. La dependencia de fondos externos limita la sostenibilidad de muchos proyectos. La necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas es un reto constante para mantener la confianza de las comunidades y de los donantes. Y la falta de coordinación con las instituciones públicas genera, en ocasiones, duplicidad de esfuerzos o vacíos en la atención.

En este contexto, sería valioso que las autoridades nacionales consideren la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación que sobreviva los cambios de administraciones y no dependa de la voluntad de los que dirigen las instituciones entre ministerios y organizaciones sociales. Una articulación estrecha permitiría que las políticas públicas se nutran de las experiencias locales y que los recursos se utilicen de manera más eficiente.

De igual manera, sería conveniente explorar la posibilidad de contar con un marco legal más eficiente, que facilite el acceso de las ONG a fondos públicos y privados sin que los trámites se conviertan en un obstáculo para la ejecución de proyectos. También resultaría positivo abrir espacios de participación ciudadana en los que las ONG puedan compartir sus diagnósticos y propuestas, contribuyendo así a enriquecer y dar mayor legitimidad a las políticas públicas, el mecanismo de participación de ONGs en Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia está en la Ley 285 de 2022, que debe implementarse.

Un ejemplo concreto: en el ámbito de la niñez y adolescencia indígena, las ONG han sido las primeras en documentar y denunciar situaciones de exclusión educativa y falta de acceso a servicios básicos. Sin embargo, sus hallazgos rara vez se integran de manera sistemática en las políticas nacionales. Si existiera un canal formal de coordinación, estos diagnósticos podrían convertirse en insumos valiosos para diseñar programas más efectivos y culturalmente pertinentes.

Las ONG no sustituyen al Estado, pero sí lo complementan con cercanía, creatividad y capacidad técnica. Reconocer su valor y articular esfuerzos es una inversión en cohesión social y en desarrollo sostenible. En un país como Panamá, donde conviven realidades urbanas modernas con comunidades rurales e indígenas que aún enfrentan rezagos históricos, el apoyo a las ONG es más que necesario: es urgente.

En conclusión, las ONG en Panamá son motores de transformación comunitaria. Con apoyo transparente y una coordinación estrecha desde las instituciones públicas, su impacto puede multiplicarse y convertirse en política de Estado. Así se garantiza que las comunidades sean escuchadas y fortalecidas en su camino hacia un futuro justo e inclusivo. En este proceso, el Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP) puede aportar capacitación y respaldo académico que complemente la labor de las organizaciones, generando evidencia y propuestas que refuercen su incidencia en la construcción de políticas públicas inclusivas y sostenibles.