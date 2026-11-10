El sabor de la derrota

Los vaticinios se cumplieron. Casi todas las empresas que analizan el comportamiento de mercados habían previsto los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos de América y auguraban por lo menos que los demócratas conquistarían el Congreso y que quizás el Senado. La noche del 3 de noviembre, todo esto se convirtió en realidad cuando empezaron a salir las cifras y la sorpresa tomó posesión del escenario.

Los resultados han sido devastadores: 54 bancas en el Senado corresponderán a los demócratas y 44 a los republicanos de un total de cien curules. En la Cámara de Representantes hay 254 vs 157 y en cuanto a los gobernadores 28 vs 20. Se ha arrasado y la balanza favorece en la actualidad al partido Demócrata en las tres instancias con saldos que cambian una realidad que en algunos casos, era histórica.

Pese a los alardes de dominio y seguridad del partido gobernante, las cifras fueron contundentes en diversos circuitos para dar balances que causaron estupor. En Texas, una dama de origen mexicana y en California un candidato de iguales condiciones, lograron obtener las respectivas gobernaciones de esos Estados. En Ohio, Iowa y Georgia, bastiones republicanos tuvieron que ceder igualmente las gobernaciones a demócratas.

La campaña previa había sido de un enfrentamiento donde las adjetivaciones habían superado los marcos de la ética y la decencia. El candidato ganador a una posición del Senado por el Estado de Michigan, Abdul El-Sayed contaba sobre lo que se había dicho de él. Lo acusaron de terrorista por ser de origen musulmán y hasta se dijo que si entraba al recinto legislativo, habría que poner detectores de metal en las paredes.

La cadena británica BBC considera que cinco fueron las causas del resultado de estas elecciones de medio término. La primera, el costo de la vida que se ha disparado. La segunda, la guerra contra Irán y el consecuente aumento del combustible. La tercera, el mensaje coherente de los candidatos demócratas. La cuarta fue la creciente impopularidad del discurso de Trump y la última, el cambio de la población negra y latina.

Hay que recordar que la política contra la migración produjo excesos, sobre todo de los agentes del Inmigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE por sus siglas), que ha sembrado el temor por sus acciones, detenidos y deportados. Estas estrategias han hecho incluso que menores de edad se conviertan en protagonistas de encierros y medidas judiciales absurdas.

Estos factores contribuyeron a crear conciencia sobre la necesidad de un cambio; además, el ocaso del discurso presidencial basado en argumentos falaces y abiertamente engañosos. Hay que recordar que en relación al costo de la vida, algunas políticas como el aumento de los aranceles se convirtieron en un boomerang que encareció el propio mercado estadounidense y que fue sentido por consumidores: las amas de casa y el sector más sensible del país.

En su último discurso de campaña, el presidente Trump habló de sus obras más connotadas como la transformación del lago reflectante en el monumento a Lincoln y sus medidas que le habían dado un lustre como para que él fuera el rostro de la campaña republicana. Sus palabras, en lugar de dar estímulo a los votantes, lograron el efecto contrario y mostraron más bien que la marca Trump empezaba a desvanecerse, luego de una década de brillo.

El partido Demócrata tiene ahora un reto frente al triunfo de sus candidatos que le hace controlar ambas cámaras legislativas. Independientemente de las demandas por actos de corrupción que surgirán, es necesario construir una agenda política. Si los conceptos vertidos por los aspirantes a los puestos de elección en la campaña tuvieron el tino de comprometer los votos, ahora se debe consolidar un proyecto político diferente.

Ese proyecto, más que satisfacer los ánimos de venganza que tuvieron los votantes, debe estar por encima del revanchismo y darle cuerpo a un plan de trabajo que logre enrumbar el destino de una nación que demanda una transformación hacia mejorar los síntomas de la irrealidad de los últimos años para alcanzar la prosperidad.