Elecciones del 5 de mayo, nada está dicho aun

Las del próximo cinco de mayo han sido las elecciones con el más largo preámbulo que recuerde, desde 1990 a la fecha. Comenzó en 2019, con un hostigamiento general hacia un gobierno que iniciaba su primer año, y en particular contra sus principales figuras y en especial contra el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén.

A lo largo del quinquenio, la administración Cortizo Cohen perfiló un estilo de trabajo intenso que en sus primeros seis meses llevó al país a superar el escenario inflacionario heredado, a saldar deudas no declaradas, a sortear un hoyo fiscal que colocaba el presupuesto de ese año entre la fantasía y el horror, y sobre todo a tomar de la mejor manera más de mil 700 proyectos que la administración Varela dejó sin terminar, y que, valorados en 22 mil millones de dólares, habían significado un desembolso de más de 12 mil millones de dólares.

Considerando el hostigamiento antigubernamental que hemos citado arriba, si tales cifras hubieran correspondido al actual gobierno, con toda seguridad muchos medios hubieran solicitado cárcel, cadena perpetua o pena de muerte, si hubieran existido en Panamá. Pero no, no eran de la administración Cortizo así que, muestras comprobadas en cada edición y diario, fueron omitidas, ignoradas, porque como me dijo un prominente político que fue mi jefe: “los gobiernos llegan para resolver no para criticar”. No ha sido esa la fórmula aplicada a otros gobiernos.

Al contrario, pese a los reconocimientos internacionales y algunos nacionales, ni la pandemia que dejó una cifra de guerra en víctimas, 8 mil 600 muertos; ni los dos huracanes, ni las consecuencias de la guerra ruso-ucraniana, ni la migración irregular han estado en el foro electoral que dice buscar mejores propuestas para el país. Es como si nunca hubieran pasado, pese al millón de contagiados, los miles de vidas salvadas de acuerdo a la letalidad de la región (1.5) y la del país (0.8); el precio solidario a los combustibles, el Panamá solidario que le garantizó ingreso a aquellos que no lo tenían etc.Y no se trata de un reclamo, sino de la mas elemental norma de honradez y ética política, pero es evidente que la agenda que no se pudo imponer al gobierno, se le impuso a una comunidad nacional, a través del agresivo y sostenido hostigamiento mediático al que he hecho referencia.

Así que, si alguno de los candidatos presidenciales actuales, ha sido objeto de la más larga y burlesca vapuleada, ese ha sido el que hoy abandera la alianza Vamos con Todo Panamá, José Gabriel Carrizo Jaén. No importa su importante papel en la recuperación económica del país, bajo la dirección del presidente Cortizo Cohen; tampoco su coordinación en la baja de precios del combustible a 3.25 el galón cuando en otros países rayaba en 5 y 6 dólares; Carrizo Jaén ha sido piedra angular en la propuesta y programas de lucha contra la pobreza formulada por Nito; parte del equipo que ha coordinado las mas de 800 visitas que ha hecho el presidente a distintos puntos de la geografía en 58 meses de gobierno, entregando obras y conociendo los problemas de las comunidades.

No hay en este instante, entre los candidatos, uno que conozca con mayores detalles y acuciosidad los problemas, los programas y las alternativas que tiene el país, que este joven político.

No me llama la atención, sin embargo, que mientras que el hostigamiento en su contra ha sido guion y ley, también el silencio ha sido el tachón a su campaña, como si ignorarlo fuera a disminuir sus posibilidades de triunfo. En todo caso ha sido una falta de seriedad, no solo de medios sino de encuestas que se podrían correr la misma suerte de aquellas que en España le daban un amplio triunfo a Feijó sobre Sánchez.

El proceso electoral cobró en junio del año pasado tan inusitada actividad, que ahora se entiende el por qué, de las situaciones de octubre y noviembre del año pasado...y de paso la celebración anticipada de sectores de oposición.Terminada las primarias de los partidos políticos, el fuerte susurro de preocupación entre opositores lo eran los 400 mil concurrentes a las primarias del oficialista Partido Revolucionario Democrático, cuando los tres mas grandes partidos de oposición llegaban con mucho esfuerzo a los 300 mil asistentes.

Y entonces vino la mina. Nadie entendía como era que si el gobierno de Varela había logrado para el país una anualidad de 37 millones de dólares y el de Cotizo conseguía 357 millones, el contrato era malo; nadie entendía como era que si el tema ambiental había sido bueno para la anterior administración, de la noche a la mañana se había convertido en el mayor crimen del país; tampoco se entendía como era que si el recurso logrado iba para la pensión de jubilados, la formación de los docentes y el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, el contrato era malo. Ahora sí, antes no...

Bueno la respuesta simple y llana de opositores y algunos medios, sin evidencia alguna, siempre fue...”es que se están robando la plata”, pero, otra vez, nadie pidió cuentas por los miles de millones de dólares que se perdieron en la administración anterior. Solo Mayín Correa levantó su voz, y propuso cárcel para quienes abandonan proyectos... pero en ese mar de anarquía, la razón es un soldado solitario.

Tanto quienes fraguaron esa especie de conflicto de baja intensidad de fin de 2023, como algunas integrantes de las propias filas de gobierno concluían que tal ejercicio sepultaba todas las aspiraciones del oficialismo. El PRD -decían algunos. Es un ataúd que lleva dentro el cadáver de Gaby Cortizo.

Por eso resulta tan sorprendente que, iniciado el año, las acciones de los opositores tenían en Carrizo Jaén un desafiante, y el PRD, en él uno de los candidatos más entusiasta. Otro -me comentaban- se hubiera echado, dado por perdido todo esfuerzo...No soy de los que sostiene que las cosas para el cinco de mayo están decididas o claras. Serán complicadas y reñidas, sobre todo por los giros que ha implicado la salida del expresidente Ricardo Martinelli de escena, la llegada del exministro de Seguridad José Raúl Mulino y los accidentes que percibo en las filas de Rómulo Roux: 174 candidatos que han renunciado oficialmente, otro tanto desconocido; la letal salida de una corriente importante de las filas del CD, los reclamos que le están haciendo las bases al candidato. Solo parece quedarle la estructura consistente de los panameñistas.

NO dudo que el expresidente Martin Torrijos guarda para sí una importante cuota en los sectores de capas medias, y entre un numero plural de perredistas que le han seguido. La pregunta que surge es si eso es suficiente para ganar, con un partido que como el Popular no es ni la sombra de lo que fue con el inolvidable doctor Ricardo Arias Calderón, y donde, por lo que se ve, los perredistas que lo apoyan han debido asumir casi todas las tareas que demanda una jornada proselitista como la actual. Aun así, no sería objetivo descartar sus posibilidades.

José Gabriel Carrizo Jaén es otra cosa. Mientras que percepciones ligeras o interesadas lo dejan en el ostracismo, las fuentes de sus votos apuntan en otra dirección: 1 sus recorridos y la recepción masiva de votantes; 2 el poder popular, dado los compromisos asumidos 3- Omar Torrijos Herrera dijo una vez que el que da cariño recibe cariño, y el de Panamá no es un pueblo malagradecido. En estas elecciones, y a favor de Carrizo, van a pesar muchos las más de 800 visitas del presidente Cortizo a distintas comunidades del país. Eso deja huella. Y 4, José Raúl Mulino es un hombre honesto, lo sé, trabajé con él, y después de las primarias del año pasado le djio a Ñito Adames en una entrevista para Stereo Omega, que en las elecciones El PRD es un trasatlántico. Estoy bajo la percepción de que, contra viento y marea, Gaby ha puesto en marcha esa nave.