Empleo, crecimiento, informalidad y estilo de desarrollo

Las recientes estadísticas publicadas por el INEC sobre el crecimiento económico y la situación del mercado laboral, muestran un interesante conjunto de hechos que marcan la situación económica del país y del impacto de la misma sobre la población laboral.

En primer lugar, llama la atención que, pese al cierre de la mina, pese a los vaticinios de algunos comentaristas, que pronosticaron una caída o un crecimiento de apenas el 1,0 % del PIB durante el presente año, lo cierto es que el crecimiento acumulado de este indicador hasta el tercer trimestre de este año es de 2,1 %. En efecto, pese a una reducción en el sector de minas y canteras, la economía logró expandirse con un crecimiento en prácticamente todos los otros sectores, salvo el caso de la industria manufacturera cuyo PIB se redujo en 2,2 %.

Antes de seguir vale la pena introducir un comentario desde una perspectiva de la Economía Ecológica. Este se refiere a que, si bien la caída en el PIB del sector de minas y canteras se encuentra relacionado con el cierre de la mina, también es cierto que el PIB no está diseñado para medir los costos ambientales de los impactos ambientales, Esto significa que en el caso específico que nos ocupa no están incluidos los beneficios que representa el cierre minero, debido a la disminución de los costos ambientales, incluyendo los que son censurables crematísticamente, como los que no son.

Sin embargo, pese a este crecimiento, la situación del mercado laboral muestra a octubre del 2024 un claro deterioro. Para comenzar se observa un incremento de la tasa de desocupación del 7,4 % en el 2023 a 9,5 % en el presente año. Esto se debió a un incremento de la población económicamente activa de 32.530 personas, frente a una disminución de la ocupación de 14.454 personas.

Aquí aparece un interesante fenómeno, en el que el PIB puede estar creciendo a una tasa de 2,10 %, el empleo estaría disminuyendo en 0,75 %. Se trata del conocido fenómeno del crecimiento sin empleo, que es característico del actual estilo de desarrollo que predomina en Panamá.

En la ciencia económica es conocido el hecho de que la tasa de crecimiento del PIB real es igual a la tasa de crecimiento del empleo (ocupación) más la tasa de crecimiento de la productividad. También es cierto, entonces, que la tasa de crecimiento de la productividad debe ser igual a la tasa de crecimiento del PIB real menos la tasa de crecimiento del empleo.

Teniendo esto en cuenta, se puede señalar que la tasa de crecimiento anual de la productividad para la economía en su totalidad, dadas la cifras existentes, debe ser de 20,8 %, la que supera el nivel tendencial de largo plazo que es de 1,6 %. Sin embargo, lo que no queda claro es de donde surge ese nivel de crecimiento de la productividad. Surge así una pregunta: ¿es auténtica y basada en la innovación, o es espuria basada en una mayor presión sobre la fuerza de trabajo?

Algunos analistas, que consuetudinariamente avalan los intereses de los sectores dominantes, han llamado la atención sobre el crecimiento del trabajo informal. Éste, según las estadísticas de octubre de este año, afectó al 49,3 % de los trabajadores que laboran en ocupaciones no agrícolas, cifra que contrasta con el 47,4 % observado el año anterior. Sin embargo, la respuesta a nuestra pregunta precisa de establecer la variación en la composición del crecimiento del empleo informal.

En esa dirección se puede señalar que el número de informales de las empresas formales pasaron de un total de 114.770 personas el año pasado a 120.023 personas este año. Esto significa un crecimiento de 5.253 personas, que significan un crecimiento de 4,6 %. Teniendo esto en cuenta se puede señalar que, del crecimiento de la informalidad total, la del sector de empresas formales representa el 81,4 % del total. Esto es un indicador de que existe una mayor presión sobre la fuerza de trabajo que también muestra que el incremento de la productividad, que significa pasar informales de las empresas del sector formal a los de sector formal, es simplemente concentrada en beneficio de los empleadores.

Esto último expresa el rasgo regresivo que en la distribución del ingreso representa el actual estilo de desarrollo vigente en el país, incluyendo una creciente evasión de cuotas de la seguridad social. Es fundamental el debate sobre el estilo de desarrollo.