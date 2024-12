Época de cacería

Muchos vimos con un asombro poco acostumbrado, el homicidio de un alto ejecutivo de la industria de seguros en los Estados Unidos de América. Cuando escribíamos este artículo de opinión, quien le disparó, casi que a quemarropa y de una manera totalmente premeditada, acababa de ser detenido.

Este pudo haberse considerado un acto de violencia más, en una de las ciudades más grandes del mundo y donde se jactan de tener la mejor policía del mundo que sí cree en “proteger y servir”.

La realidad es que en menos de 5 días desde sucedido el incidente, se detuvo a quien, todo parece indicar, fue el autor del asesinato. El sujeto estaba comiendo en un restaurante de comida rápida y cuando fue detenido, tenía en su poder un arma “fantasma”, de las que se fabrican en impresoras de 3D y hasta un escrito que lo involucra.

Hasta aquí hubiera sido un caso resuelto mas sucedido en “la gran manzana”; sin embargo cuentan los investigadores del caso que el joven de 26 años se tomó el trabajo de utilizar unos casquillos que tenían impreso 3 palabras negar, defender y deponer, muy similares a las que de manera reiterada utilizan los abogados de este tipo de compañía cuando tienen que atender demandas contra las compañías que, o se demoran o niegan los reclamos de quienes pagan sus respectivas pólizas: retrasar, negar, defender.

Esta acción por parte del acusado pudiera dejar entrever que el homicidio no solo fue premeditado, sino que quería enviar un mensaje, el cual pudiera interpretarse como que mientras los altos ejecutivos, sus abogados y las compañías aseguradoras devengan altísimos salarios y bonificaciones, el porcentaje de negaciones a reclamos es de igual manera demasiado alto.

Desde el punto de vista comunicacional, desde el primer momento en que fue anunciado el asesinato y la historia de los casquillos, en las redes sociales más utilizadas, empezaron a aparecer mensajes de personas condenando y aplaudiendo la acción del “vigilante”, cuya identidad aún no se conocía. Inclusive se comenta que de los primeros 100,000 mensajes que aparecieron en cuestión de minutos, casi el 90% eran solidarizándose con el presunto asesino.

Esta acción que dejó sorprendidos a muchos pudiera leerse desde varias orillas. Por un lado, es un reflejo del abuso que las personas sienten que es cometido por las compañías aseguradoras, no autorizando o negando muchos de los procedimientos que se reclaman apegándose a sus pólizas. Por otro lado, pudiera interpretarse como una profundización de la división entre pobres y ricos que ya se está sintiendo en países del primer mundo. Y la tercera y, quizás la mas preocupante, la que implica tomarse la justicia por sus propias manos.

Las recientes elecciones muestran a una sociedad estadounidense dividida casi que, por la mitad, donde abunda el fanatismo de ambos lados. Recordemos que esta, es una nación donde la “la ley del revolver” ayudó a la conquista de gran parte de por lo menos la mitad del país. Donde es legal el porte de armas y donde se espera que se flexibilicen aún más las leyes para su porte y uso.

Desde mi balcón, sea cual sea la génesis y el final de este episodio, veo las cosas muy preocupantes. Nueva York es una de las ciudades donde residen grandes cantidades de nacionales de casi todos los países del mundo. No en vano es la sede la Organización de las Naciones Unidas. Si se convierte en “época de cacería” veremos muchos más ejecutivos de altas corporaciones y sus abogados que, a juicio de muchos, abusan de a quienes deberían servir.

Lo que sucede allá, muchas veces lo sufrimos de igual manera en nuestros países cuando, inclusive bajo el ojo y aprobación de quien debería defender los intereses de los asegurados, las pólizas siguen incrementando su costo, pero reduciendo la cobertura que ofrecen. Se excusan detrás del costo exorbitante de los servicios de médicos y hospitales, quienes igualmente abusan con los precios que cobran. Pero este podría ser perfectamente tema de otro artículo.

Las grandes corporaciones deben empezar a dejar de pensar solo en el cuanto ganarán este año y pensar más en el bienestar de quienes están supuestos a servir. La salud es una necesidad humana, no es un lujo y no debería ser un privilegio exclusivo de unos cuantos. Si las autoridades no cumplen su papel, pasará como después de la pandemia en que las escuelas oficiales estaban sobrecargadas, con alumnos que venían de las particulares y sus padres no podían hacerles frente a las mensualidades de estas.

Los mismo podría terminar pasando aquí con el servicio que ofrece la Caja de Seguro Social, tan mentada recientemente, que tras que no es muy bueno que digamos ahora mismo, imagínense que muchos miles de los asegurados dejen sus pólizas y tengan que ir a atenderse en ese suplicio que padecen los que no pueden pagar dichos seguros privados.

No permitamos que la ley del más fuerte o de quien tiene las armas se tomen las ciudades y los países. Los valores deberían prevalecer por sobre el vil metal. Tomemos conciencia y no sigamos ensanchando esa gran brecha que sinvergüenzas han venido construyendo por muchos años. No queremos ese tipo de cacería.