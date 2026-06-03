¿Es la IA la nueva Torre de Babel digital?

La encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV reabre uno de los grandes debates de nuestra época: cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial sin sacrificar dignidad humana, democracia y bien común.

La primera encíclica del papa León XIV va más allá de un documento religioso. Magnifica Humanitas constituye también una intervención ética y cultural sobre uno de los grandes debates de nuestro tiempo: qué lugar ocupará la inteligencia artificial en la vida humana y bajo qué valores se orientará. En un contexto donde la tecnología avanza a una velocidad inédita, el texto del pontífice funciona como una advertencia y como una invitación a pensar el futuro desde una perspectiva más humana.

“Quien controla la IA impondrá su propia visión moral”, sostiene León XIV. La frase resume buena parte de la discusión contemporánea. La inteligencia artificial ya no es únicamente una herramienta técnica destinada a automatizar tareas o mejorar procesos productivos. Los algoritmos organizan información, moldean consumos, condicionan debates públicos y obligan a discutir nuevas formas de regulación, transparencia y gobernanza tecnológica.

La encíclica utiliza la imagen de la Torre de Babel para describir el riesgo de una civilización obsesionada con el poder tecnológico, pero desconectada de la ética y de las necesidades humanas concretas. Sin embargo, el planteo de León XIV no implica rechazar la innovación ni asumir una mirada apocalíptica sobre la tecnología. Por el contrario, se debe reconocer que la inteligencia artificial puede ampliar capacidades humanas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. El problema aparece cuando la tecnología deja de estar guiada por criterios éticos y democráticos y pasa a convertirse en un fin en sí mismo. De allí la importancia de promover marcos de gobernanza, cooperación entre sectores y reglas transparentes que permitan orientar la innovación hacia el bien común.

En este punto, la encíclica dialoga claramente con el legado del papa Francisco y su crítica a la “cultura del descarte”. La preocupación central no es tecnológica, sino profundamente humana. ¿Qué ocurre cuando la eficiencia se transforma en el criterio dominante para organizar la vida social? ¿Qué pasa cuando delegamos cada vez más decisiones en sistemas automatizados sin discutir quién los diseña, cómo funcionan o qué intereses representan?

La inteligencia artificial puede procesar enormes volúmenes de información, producir diagnósticos complejos o asistir en la toma de decisiones, pero no posee conciencia, empatía ni responsabilidad moral. Puede simular conversaciones o reconocer patrones, aunque no puede comprender el sufrimiento humano ni deliberar sobre el bien común. Por eso, uno de los conceptos más fuertes de la encíclica es la necesidad de “permanecer siendo humanos”, fortaleciendo instituciones y acuerdos colectivos capaces de orientar el desarrollo tecnológico bajo nuestra supervisión.

Ese planteo también interpela a gobiernos, universidades, empresas y organizaciones sociales. La discusión sobre inteligencia artificial debería trascender las cuestiones técnicas o económicas y debatir su gobernanza: quiénes toman las decisiones, bajo qué reglas se desarrolla la tecnología y cómo fortalecer capacidades estatales, cooperación regional, alfabetización digital y participación académica en ese proceso. En América Latina, además, este debate aparece atravesado por desafíos vinculados a la soberanía tecnológica, las capacidades estatales y las desigualdades digitales.

El desafío no pasa por frenar la inteligencia artificial, sino por construir sociedades capaces de utilizarla de manera ética y responsable. La discusión ya no es si conviviremos con sistemas inteligentes, sino qué instituciones, reglas y principios organizarán esa convivencia. Se tendrá que debatir cómo humanizar la revolución algorítmica. Porque, al final, la discusión más importante sobre la IA no es solamente tecnológica: es también política, ética y profundamente humana.