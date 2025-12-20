Es Navidad

En menos de 5 días, los cristianos del mundo, quienes conformamos un grupo que abarca todos los continentes y que se calcula en más de dos mil seiscientos millones de personas, celebraremos el nacimiento del Niño Dios. En Panamá se calcula que representamos alrededor de 80% de la población.

La Navidad no es una fecha más en el calendario; es el día en que celebramos el nacimiento de nuestro Redentor. Esto no debería ofender a nadie. Inclusive, los panameños tenemos la peculiaridad de adoptar todas las fiestas de todos lados del mundo, así como asumir las tragedias de los cuatro puntos cardinales (no son 5 como dice un dirigente suramericano a quien han apodado Maburro).

Así, felicitamos y respetamos las festividades de nuestros hermanos de todas las religiones, inclusive, algunas festividades de las que nunca habíamos escuchado. Todo lo que sea festejar, gastar plata, música y relajo, ahí siempre estaremos prestos para decir presente.

Dicho todo esto, no entiendo cómo tantos han permanecido callados ante lo que a mí me pareció una falta de respeto, cuando presenciamos un supuesto desfile de Navidad, que de navideño no reflejó casi ninguna de nuestras tradiciones ni de nuestros valores. Un título en inglés, una cantidad de bandas que superaban los carros alegóricos que recorrieron la ruta determinada.

Esto es algo que no se ve ni siquiera en el tradicional Desfile de las Rosas que nos hemos acostumbrado a ver, como un preámbulo a uno de los partidos de fútbol americano que se juegan a inicios del año. Y, si nos queríamos copiar de estas costumbres estadounidenses, ¿por qué no hacer las cosas con el mismo orden que ellos hacen lo que nosotros copiamos?

Santa Claus es un personaje que se utiliza, pienso yo, como un símbolo comercial de un período de tiempo donde nos hemos acostumbrado a compartir regalos con nuestros familiares y amigos más cercanos. A mí me enseñaron desde muy chiquito que Santa Claus era un “empleado” del Niño Dios, a quien se le instruía al personaje que se viste de rojo, sobre a quienes llevarles regalos la Nochebuena.

La Navidad, desde mi balcón, debería ser una época donde decidimos cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento. Debería ser una época donde le deseamos lo mejor de lo mejor a todos nuestros amigos, compañeros de trabajo y en general a cuanta persona nos encontremos en la calle. Infortunadamente a la mayoría no les deseamos un buen día en todo el año y mucho menos en Navidad.

Navidad debe ser una época donde compartamos de lo que tenemos con los más necesitados, no como limosna, sino como un deseo de celebrar el nacimiento del Niño Dios.

Ojalá el próximo año nuestra Alcaldía llegue a comprender que nuestras tradiciones son nuestras. Puede ser que por su inexperiencia y la forma como fue criado, no llegue a comprender la magnitud del valor del nacimiento del verdadero rey de reyes, pero eso no debe ser ápice para privar a nuestros niños y jóvenes de una experiencia más real de la que vivimos la semana pasada.

El desfile debería de estar lleno de carros alegóricos motivados en la Navidad que los panameños llevamos en el corazón. Resaltando mensajes navideños y los valores que nos fueron enseñados por nuestros padres y abuelos, para que no le tengamos que explicar a nuestros nietos por qué, para poder disfrutar un lindo carro alegórico, deben tener que esperar a que desfilen 4 o 5 grupos haciendo bulla con un tambor y otros instrumentos, que por regla general solo se ven en noviembre.

Mis queridos amigos y asiduos lectores, defendamos nuestras tradiciones y esos valores con los que hemos crecido. Rescatemos a una juventud que necesita de nuestra orientación. No es con presentar un gran pesebre después de los pavos, que podremos enmendar errores.

Hay que educar con ejemplos de los valores cívicos, éticos y morales que pareciera que a muchos se les han olvidado. Celebremos el Nacimiento del Niño Jesús y las tradiciones que nos fueron inculcadas por quienes caminaron este país antes que nosotros.

¡Que tengan una excelente Navidad!