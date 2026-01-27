Es o parece

Se llevaron a Maduro. El chavismo continúa en las alturas, pero adaptándose a nuevas reglas de sobrevivencia, caminando de la mano del otrora archienemigo, el imperialismo yanqui; prometiendo justas reparticiones del fruto de nuevas ventas del petróleo al “amigo fiel”. La revolución bolivariana ya no pone en peligro la seguridad de EE.UU. ¿Y el Cartel de los Soles? La oposición venezolana no cambió de trinchera. ¿Para eso era el portaaviones más grande y poderoso del mundo? ¿El objetivo de la operación militar era facilitar la modernización del chavismo, acercarlo a su institucionalización, olvidar el fraude electoral, proteger la democracia o garantizar una fuente de petróleo?

Ucrania, Groenlandia, Venezuela, Gaza y Davos, por mencionar algunos ejemplos, muestran a una democracia que supedita al ser humano a los negocios millonarios y la seguridad de EE.UU.: un lujoso balneario sobre 70 mil muertos y 80 % de viviendas destruidas por bombas “made in USA”. ¿La seguridad de EE.UU. es la seguridad del mundo? ¿Sus enemigos son los nuestros? ¿Cuántos panameños han caído por balas chinas? ¿Y por balas gringas? ¿Más de 12 meses y nadie le ha dicho al presidente aquel que los estadounidenses muertos en la construcción del Canal sumaron 350 y no 38,000? ¿En qué se fundamenta el presidente Mulino para afirmar que “absolutamente no” teme aumento de tensión con EE.UU. después de lo de Groenlandia? ¿Lo soñó? ¿Sabe algo que nadie más sabe?

¿La ONU no es competente para garantizar la pacificación real y duradera en Gaza? ¿Para qué se creó la ONU? ¡Ahora resulta que ese rol pertenece a la “Junta de Paz”! ¿Entonces? La cooperación internacional fue concebida como una excelente y apropiada vía para asegurar una armoniosa y sabia coexistencia entre países y culturas diferentes ¿Ya no? ¿193 países, para qué? ¿Para que sea reemplazada por la “moral” directiva del más fuerte? ¿Qué pasó con las virtudes de la humanidad como el diálogo respetuoso y entre iguales o la utilización de la negociación en reemplazo de vías arcaicas como la coerción, la intimidación y la amenaza? ¿Frente al derecho internacional, el terrorismo de los radicales justifica el terrorismo de Estado? “¡Tanto nadar para ahogarse en la orilla!”.

El tema de Groenlandia no ha concluido. Hacer tremenda alaraca antes para después disminuir la presión a fin de obtener lo que realmente querías, lo han practicado con éxito en ocasiones anteriores en diversas partes del planeta. La fuerza más letal del mundo no solo sirve para ejecutar sino también para negociar en mejores condiciones. Más si la otra parte es asustadiza. La vigorosa infraestructura mediática al servicio de los poderosos sabe proyectar derrotas donde hay victorias y viceversa. Ellos dominan a la perfección el arte de hacer parecer lo que no es. Pero están pillados. En aquel caso todos los ingredientes de esta fórmula de disuasión se han dado cita.

A pesar de las pequeñas señales de oposición a la voluntad del coloso del norte vislumbradas en Davos, la UE muestra todavía una perniciosa debilidad en su independencia, que afecta la solidez de la democracia como sistema al cual asirse para lograr mayor libertad. El cielo se oscurece velozmente. Culpamos a mentes torcidas, pero toca llamar “al pan, pan, y al vino, vino”. ¡Un nuevo, pero auténtico fascismo amenaza a la humanidad otra vez!