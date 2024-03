Eslóganes de la Caja de Seguro Social

Hemos visto el esfuerzo de la CSS, por tratar de internalizar en la mente de los panameños los valores de la institución, que al menos cumple con uno de los requisitos, de ser frases cortas que pueden ser recordadas, pero que sus acciones distan, de lo que pretenden decirnos.

Los eslóganes son frases que identifican un producto o un servicio, en consecuencia, debe darse una fidelidad entre lo que dice la institución y lo que hacen, de tal forma que cuando McDonald’s dice “me encanta”, tengan la seguridad que cuidarán todos los detalles para que sus clientes se sientan satisfechos.

En la CSS se creó el eslogan “humanizándonos”, en el que se debía centrar la atención, en el ser humano, entendiéndolo con sus defectos y virtudes y con suficiente tolerancia para que el servicio que debe prestar la institución, no se vea interrumpido porque al paciente se le olvidó la cédula o porque no trajo el documento de referencia, a pesar de que el sistema de información, debe tener todos esos datos. Tampoco hay humanización, cuando los pacientes no son atendidos dignamente, no hay una sala de espera con suficiente capacidad para atender la demanda y los vemos en los pasillos, sometidos a las inclemencias de un ambiente tóxico, que se suma a las dolencias que ya tiene el paciente, aventurándose que le digan que el médico no llegó porque está de vacaciones o cuando debe hacerse un examen de laboratorio, le digan que no se puede por la falta de reactivos.

Luego inventaron el eslogan “2023 año de resultados”, con lo que pretendía decirnos que estamos centrados en resultados y que la evaluación debe hacer en atención a lo que están haciendo. Quizás un poco para neutralizar las críticas que se le hace a la CSS y que los resultados hablen por sí solos. Para hablar de resultados, estos deben medirse y la institución carece de los instrumentos para evaluar su gestión. El secreto mejor guardado de la CSS es saber lo que nos cuesta, un día/paciente, día/cama, cuánto es el costo de una prescripción médica o de una ración alimenticia. De pronto nos pueden decir las inversiones millonarias de la Ciudad de la Salud, pero necesitamos conocer los resultados de gestión, que son los que nos permiten valorar la eficiencia de la CSS.

Ahora el eslogan “2024 año del legado”. Los pacientes son primeros, mientras que el Complejo Hospitalario Dr. AAM, se suspenden los servicios de Cuidados Intensivos por falta de insumos médicos quirúrgicos. Entendemos que la idea es decir, que en el último año de gestión, se dejará una institución fortalecida, con nuevos valores culturales y organizacionales. En efecto, habrá un legado, nos podrán decir, que se recuperaron las obras que fueron suspendidas en las administraciones anteriores, pero desde el punto de vista institucional, la CSS ha sido un retroceso. No se resolvió el tema del IVM, se invirtió mucho en un diálogo frustrado que no llegó a ningún lado, la transparencia ha sido cuestionada, una Junta Directiva complaciente, que es de tipo gremial, cuando debe ser corporativa y ejercer el rol que le corresponde, frente a los casos que se han presentado de dudosa gestión, en fin, pensamos que el legado, en vez de ser un testimonio, de las cosas buenas que hemos realizado, ha de ser una afrenta para quienes han dirigido la CSS, porque han dejado una institución sin capacidad institucional para resolver los problemas.

Recomendamos a los relacionistas públicos o creativos de la CSS, que deben crear un eslogan que signifique las tareas pendientes que tenemos que realizar y que se convierta en un código de ética, que todos debemos cumplir para que haya una correspondencia, entre lo que hacemos y el mensaje del eslogan. Tengan la seguridad que cuando la Cocacola dice “destapa la felicidad”, se ocupará que su producto cause esa sensación.