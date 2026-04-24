Gana el que mejor sabe recibir: la verdadera ventaja del turismo en República Dominicana frente a Panamá

En turismo, las cifras no mienten: República Dominicana recibe aproximadamente cuatro veces más visitantes que Panamá. Y dentro de ese éxito, un solo destino —Punta Cana— concentra la mayor parte del flujo turístico internacional. No es casualidad. Es resultado de decisiones sostenidas en el tiempo.

Panamá posee ventajas competitivas evidentes: conectividad aérea, estabilidad, el atractivo del Canal, biodiversidad y una ciudad moderna. Sin embargo, la experiencia turística sigue siendo irregular. La diferencia no radica en lo que tenemos, sino en cómo lo ejecutamos.

República Dominicana entendió hace décadas que el turismo no es un complemento económico, sino una política de Estado. Esa visión se tradujo en planificación territorial, incentivos claros, alianzas público-privadas y, sobre todo, una cultura de servicio que permea toda la cadena: desde el aeropuerto hasta el último contacto con el visitante.

Uno de los factores más determinantes —y menos discutidos en Panamá— es la educación turística. En el modelo dominicano, la formación en hospitalidad no es marginal. Existe capacitación técnica continua, orientación práctica al servicio y una narrativa clara: el turista es prioridad. Esto no solo mejora la calidad, también genera consistencia. El visitante sabe qué esperar, y esa previsibilidad construye confianza.

En Panamá, en cambio, el turismo aún compite con otros sectores más consolidados. La consecuencia es una oferta fragmentada y, en muchos casos, una atención desigual. Hay excelencia, sí, pero no es la norma. Y en turismo, la norma es lo que define la reputación del destino.

El trato al visitante es otro diferenciador clave. República Dominicana ha convertido la amabilidad en parte de su marca país. No es únicamente una actitud cultural; es una herramienta económica. El turista recuerda cómo fue tratado tanto como el hotel en el que se hospedó. Panamá, por su parte, aún necesita consolidar una cultura de servicio más homogénea, donde cada interacción sume a la experiencia.

El idioma es un elemento práctico, pero determinante. En las zonas turísticas dominicanas, el inglés funcional es parte del estándar operativo. Esto reduce fricciones y facilita el consumo. En Panamá, a pesar de su vocación internacional, persisten brechas fuera de nichos específicos. En un mercado global, la comunicación no es opcional.

Finalmente, está la especialización del producto. Mientras Panamá intenta abarcar múltiples propuestas sin una narrativa cohesionada, Punta Cana ha apostado por un modelo claro: sol, playa y todo incluido, respaldado por infraestructura integrada y ejecución disciplinada. Esa claridad simplifica la decisión del turista y maximiza la eficiencia del destino.

Panamá no necesita reinventarse; necesita priorizar. Apostar por la formación en servicio, elevar el estándar del trato, fortalecer las competencias lingüísticas y definir productos turísticos coherentes. El potencial está. Lo que falta es convertirlo en sistema.

Porque en turismo, al final, no gana el que más tiene.

Gana el que mejor sabe recibir.