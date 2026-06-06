La comida es el sustento de la vida. Y dar de comer a niños en las escuelas es una de las actividades más antiguas. Desafortunadamente, la mayoría de las veces están poco valoradas y mal pagadas. Y es hora que se le de la importancia que merecen.

La alimentación escolar es uno de los puntos de la vida donde converge todo: salud, nutrición, agricultura, política institucional, participación comunitaria, inversión estatal, educación y desarrollo social. Es un lugar donde podemos repensar lo que necesitamos para darle un buen futuro a la próxima generación. Los alimentos que comen los niños son producto de muchas actividades, intervenciones y relaciones, cada una de ellas con significado político, económico y social.

Por supuesto, debemos establecer la conexión entre lo que sucede en una cocina y lo que sucede en una granja agrícola. La industrialización de la agricultura ha producido una contaminación constante del suelo y del agua a través de pesticidas y todo tipo de insumos químicos. Este sistema produce un tipo de alimento que es más nocivo que nutritivo. Lo que el mercado nos ha ofrecido son productos de comida rápida, que son responsables de un aumento constante de la obesidad y las enfermedades en todo el mundo, incluso entre los jóvenes.

Cuando tenemos un sistema alimentario impulsado por una lógica que devalúa la vida, esa devaluación puede extenderse a todas las áreas de la actividad económica. Se ha vuelto extremadamente difícil para las familias, los kioscos escolares y las comunidades proporcionar el tipo de servicios, trabajo y recursos necesarios para producir seres humanos sanos y prósperos. Comer una comida escolar puede parecer una actividad microscópica, pero cuando le ponemos un lente expansivo, vemos muchísimo. Es un microcosmos de algo mucho más grande. El Estado controla la riqueza social, por lo que debe haber todo tipo de compromisos con el Estado (conflictivos y de negociación) por parte de muchos agentes diferentes. Necesitamos tener una especie de tejido social, un tipo de tejido comunitario, que tenga la capacidad de interferir con el Estado y controlar qué tipo de servicios sociales proporciona y cómo están organizados. De lo contrario, vamos a tener servicios sociales tan degradados, tan reducidos al mínimo disponible, que en muchos casos no cumplirán las expectativas que tenemos de ellos.

A menos que haya control sobre la riqueza producida y cómo se utiliza, no es posible transformar la sociedad. Las escuelas tienen un papel muy central y estratégico en este proceso. ¿Qué pasa en las escuelas con niños y qué pasa con las personas que están a cargo de la alimentación escolar en los kioscos y en las casas? Los encargados dentro del comedor escolar ahora trabajan en condiciones que son realmente injustas debido a la devaluación del trabajo dentro de una cocina o kioscos. Esto es producto de un Estado que siempre da el mínimo y da el mínimo porque puede salirse con la suya. No hay conflicto entre el bienestar de los niños y el bienestar de los trabajadores de alimentación escolar. Si los niños reciben mejor comida, esto no significa necesariamente que los trabajadores de alimentación escolar estarán sobrecargados o incluso peor pagados que antes. Este es un conflicto artificial y un microcosmos de todos los conflictos que sufrimos ahora. Esto lo vemos en hospitales donde los pacientes y sus enfermeras aparecen como dos intereses opuestos.

No son intereses opuestos sino más bien el Estado que organiza el que luchamos unos contra otros. Para romper ese círculo tan infernal, las familias y las personas de la comunidad deben intervenir. Deben reconocer toda una red de relaciones: la condición de los trabajadores de la alimentación escolar impacta la condición del suministro de alimentos, lo que impacta la condición de los niños. Es una cuestión de qué trabajo organizativo y qué tipo de relaciones deben realizarse para que alguien vaya a la escuela, reciba cuidados y tenga un “buen” almuerzo. “Bueno”, no sólo porque proporciona los nutrientes adecuados, sino también “bueno” porque está organizado por personas que cuidan al niño y que reciben apoyo de la comunidad y del Estado.

Muchas cosas irradian de la comida y de los rituales y prácticas sociales de compartir una comida. La comida establece relaciones sociales y reúne conocimientos del cuerpo, de la naturaleza y de las actividades culturales. Hay creatividad en el proceso de comer, comentar, interactuar y observar lo que les gusta o no a otras personas. Es muy importante que los estudiantes sean llevados a parques, jardines botánicos y huertos comunitarios para que aprendan que las verduras no provienen del plástico, no provienen del supermercado, y que absorban ese conocimiento y esa magia.

La comida y el amor son lo que une a las personas, por eso no debemos olvidar nunca la importancia de que los niños coman buenos alimentos.