Garantizar la equidad debe ser el propósito de la integración del sistema de salud

En Panamá se habla con frecuencia -a favor y en contra- de la integración del sistema de salud. Se discuten estructuras institucionales, competencias administrativas, mecanismos de financiamiento y modelos de gobernanza. Son temas importantes. Sin embargo, antes de decidir cómo integrar el sistema, conviene responder una pregunta más fundamental: ¿para qué queremos integrarlo?

La respuesta debería ser sencilla y contundente: para garantizar una mayor equidad sanitaria.

La integración no debe entenderse como un fin en sí mismo. Tampoco como una simple reforma administrativa o financiera. Su verdadero valor radica en su capacidad para reducir las desigualdades que hoy condicionan las oportunidades de salud de miles de panameños.

Porque, aunque el país ha logrado avances significativos en cobertura y capacidad instalada, persisten brechas profundas entre territorios, grupos sociales y comunidades. No todos los panameños tienen las mismas posibilidades de acceder a una atención oportuna, continua y de calidad.

La realidad es que el lugar donde una persona nace o vive sigue influyendo de manera importante en sus oportunidades de mantenerse sana, prevenir enfermedades o recibir atención cuando la necesita.

Las diferencias entre áreas urbanas, rurales y comarcales; entre regiones centrales y periféricas, e incluso entre comunidades dentro de una misma provincia, siguen siendo evidentes. Estas diferencias no son simplemente variaciones geográficas. Constituyen inequidades cuando son evitables, injustas y resultado de factores que podrían corregirse mediante mejores políticas públicas.

En algunos lugares los servicios especializados están relativamente cerca; en otros, las personas deben recorrer largas distancias para obtener atención. Mientras algunos ciudadanos tienen acceso relativamente expedito a diagnósticos y tratamientos, miles de panameños desfavorecidos enfrentan esperas prolongadas o limitaciones que afectan directamente sus resultados de salud.

Y cuando me refiero a miles de panameños desfavorecidos, no solo hablo del millón de panameños que enfrentan diariamente las condiciones que impone la pobreza dimensional, sino a la gran mayoría de panameños, de todas las clases sociales que podrían y deberían estar mucho mejor en términos de salud, bienestar y desarrollo, si nuestras autoridades, empresas privadas y organizaciones sociales en general, nos ocupáramos efectivamente en la aplicación de políticas, estrategias, modelos y prácticas contrastadas en relación con los determinantes sociales de la salud a fin de reducir las inequidades sanitarias.

Por otro lado, la fragmentación histórica del sistema sanitario ha contribuido, en alguna medida, a esta situación. La coexistencia de instituciones con redes, recursos y mecanismos de gestión distintos ha generado duplicidades en algunos ámbitos y vacíos en otros. También ha dificultado una planificación más integrada de la infraestructura, el recurso humano y la prestación de servicios.

Vale subrayar sobre este tema, que, la integración del sistema de salud, a diferencia de la unificación, se enfoca en la coordinación y la colaboración entre las diferentes partes de la red de servicios del sistema de salud para que funcionen de manera más armoniosa y eficiente. En lugar de fusionar todas las entidades en una sola, la integración busca que las distintas partes trabajen juntas de forma más fluida y coordinada.

Por supuesto, integrar el sistema no resolverá automáticamente todos los problemas. Sería ingenuo pensarlo. Pero sí puede crear mejores condiciones para utilizar los recursos disponibles de manera más eficiente, coordinar redes asistenciales, fortalecer la atención primaria y garantizar que la capacidad instalada responda mejor a las necesidades de toda la población.

Por ello, el éxito de cualquier proceso de integración no debería medirse únicamente por indicadores administrativos o financieros. La pregunta más importante debe ser otra: ¿están disminuyendo las desigualdades en salud?

Una integración exitosa sería aquella capaz de acercar servicios a quienes más los necesitan, mejorar la atención en las zonas históricamente rezagadas, fortalecer la prevención y garantizar que la calidad de la atención no dependa de la condición económica ni del lugar de residencia de las personas.

La equidad sanitaria no es solamente un objetivo del sector salud. Es también una condición para el desarrollo humano, la cohesión social y la gobernabilidad democrática. Las sociedades más prósperas y resilientes suelen ser aquellas que reducen las brechas que separan a sus ciudadanos en aspectos tan fundamentales como la salud.

Panamá necesita discutir la integración sanitaria. Pero necesita, sobre todo, discutir el país que quiere construir a través de ella.

Si la integración logra que cada panameño tenga oportunidades más justas de vivir una vida saludable, independientemente de dónde nació o dónde vive, habrá cumplido su propósito. Si no lo logra, cualquier cambio institucional correrá el riesgo de convertirse en una reforma de estructuras sin una transformación real de las condiciones de vida de la población.

La integración sanitaria solo tendrá sentido si se convierte en una herramienta efectiva para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

“La integración del sistema de salud no debe medirse por cuánto cambia la estructura institucional, sino por cuánto reduce las desigualdades en salud.”