Gobernanza ambiental en Panamá: propuestas estratégicas

La solidez del marco constitucional de Panamá en materia ecológica (Artículos 118 al 121) contrasta, en ocasiones, con las dificultades prácticas de su implementación administrativa y judicial. El análisis de la jurisprudencia reciente y la normativa vigente permite identificar áreas críticas donde la política pública puede evolucionar para garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino la sostenibilidad real del patrimonio natural. A continuación, se presentan cuatro pilares de sugerencias para el fortalecimiento de la política pública ambiental:

Fortalecimiento del Debido Proceso y Seguridad Jurídica

Uno de los principales desafíos identificados en los tribunales es la anulación de sanciones técnicas debido a vicios de forma. CLIPP propone: Implementar un programa de actualización y blindaje procedimental para los funcionarios de MiAmbiente y el MICI. Esto incluye la digitalización obligatoria de notificaciones y la creación de un protocolo estandarizado de cadena de custodia para pruebas técnicas, minimizando las nulidades por “errores de notificación” que hoy permiten a los infractores eludir responsabilidades económicas.

Institucionalización del Principio de No Regresión

La protección de ecosistemas frágiles, como el Humedal Bahía de Panamá o las cuencas hidrográficas, no debe quedar sujeta a cambios de administración o presiones inmobiliarias coyunturales. CLIPP propone: Elevar a rango de Decreto de Gabinete la prohibición de reducir los niveles de protección ambiental ya adquiridos. Cualquier modificación a los límites de áreas protegidas o categorías de conservación debe requerir un dictamen técnico vinculante de la CSJ y una consulta pública reforzada, asegurando que el desarrollo económico no suponga un retroceso en el bienestar colectivo.

Modernización y Categorización de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)

La litigiosidad actual sugiere que muchos conflictos nacen de una incorrecta categorización inicial de los proyectos. CLIPP propone: Revisar los umbrales de categorización para que proyectos en zonas de amortiguamiento o áreas de estrés hídrico sean automáticamente elevados a Categoría III. Asimismo, se debe integrar la evaluación de riesgos climáticos y de inundación como un requisito obligatorio y vinculante en el diseño de infraestructura urbana, evitando que el Estado asuma luego los costos de los desastres naturales.

Creación de una Jurisdicción Especializada en Materia Ambiental