Gobernanza ambiental en Panamá: propuestas estratégicas

La complejidad técnica de los casos (minería, vertidos industriales, derechos ancestrales) requiere de juzgadores con formación específica.CLIPP Propone: Impulsar la creación de Tribunales Ambientales dentro del Órgano Judicial. Esta especialización permitiría agilizar las medidas de 'Suspensión Provisional', asegurando que la justicia actúe con la rapidez necesaria para evitar daños irreversibles, bajo el principio de precaución que ordena la Constitución.La gobernanza ambiental efectiva requiere una transición de un modelo puramente reactivo y sancionador a uno preventivo y participativo. Al alinear la práctica administrativa con el mandato constitucional, Panamá no solo protege su biodiversidad, sino que construye una base de seguridad jurídica que atrae inversiones responsables y garantiza la paz social.