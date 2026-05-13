Gobernar la longevidad: un activo estratégico para Panamá

¿Estamos preparados para gobernar la longevidad o seguimos apenas administrando la vejez?

La transición demográfica que vive Panamá no debería analizarse únicamente desde las presiones sobre pensiones, salud o dependencia. Ese marco es insuficiente.

Existe otra dimensión poco explorada: el valor económico, institucional y social que representa el capital acumulado de las generaciones senior. En otras palabras: el activo generacional.

Un estudio desarrollado en Panamá en 2025 por CLIPP con 246 personas de 45 años en adelante, rango definido deliberadamente porque la preparación para la longevidad comienza antes de los 60 años, estudio que aporta evidencia para repensar esta conversación.

Los hallazgos muestran una población senior activa y productiva:45.1% mantiene empleo formal, 28.5% genera ingresos de manera independiente, 11% participa en emprendimientos. Al mismo tiempo, emergen tensiones importantes:65% percibe insuficiencia de ingresos, 53.1% asocia barreras laborales con la edad,73.2% considera que las organizaciones no desarrollan programas orientados al talento senior.

Este contraste revela una brecha entre potencial disponible y capacidad institucional para capturarlo.

Desde CLIPP hemos propuesto mirar este fenómeno desde un Índice de Potencial Productivo Senior (IPPS), que evalúa algo que rara vez medimos: cuánto talento senior existe realmente disponible para seguir produciendo, emprender, transferir conocimiento e innovar.

Porque la discusión no es cuántos adultos mayores tendremos. La discusión es cuánto valor estamos dejando escapar. Y es mucho.

Los propios participantes del estudio se describen experimentados, confiables, adaptables, capaces de seguir aprendiendo y aportar. No se sienten una carga. Se sienten recurso. Pero el país todavía no.

Allí radica la contradicción. Seguimos diseñando políticas para una población envejecida, pero no para una sociedad longeva. Y no es lo mismo.

Una política para vejez administra necesidades. Mientras que una política para longevidad crea oportunidades. Eso cambia todo..

Esta discusión no se limita a políticas para personas mayores. También involucra la forma en que nuestras propias instituciones gestionan la longevidad. En el sector público, esto remite a la preservación de memoria institucional, mentoría y transferencia de conocimiento. En el sector privado, plantea preguntas sobre inclusión etaria, aprovechamiento del talento 50+ y competitividad.

Desde esta perspectiva, la longevidad no debería abordarse solo como fenómeno social; sino también como dimensión de gestión.

La evidencia sugiere que Panamá enfrenta una triple tensión: potencial senior disponible, fragilidad económica persistente y brechas institucionales para transformar ese potencial en valor.

Desde esta triple tensión es donde reside tanto el reto como la posibilidad. Reconocer el activo generacional como parte de la estrategia país podría representar un cambio de paradigma: pasar de gestionar vejez a diseñar longevidad. Y ese puede ser uno de los debates más importantes y aún pendientes, para el desarrollo nacional.

En ese sentido, desde CLIPP proponemos avanzar hacia un Índice de Potencial Productivo Senior (IPPS), que permita medir empleabilidad, aprendizaje continuo, emprendimiento, experiencia e inclusión percibida como insumo para políticas públicas y decisiones organizacionales. El IPPS ha sido concebido como una herramienta inicial para visibilizar y medir un valor que usualmente permanece oculto en las estadísticas tradicionales del envejecimiento.

Esta mirada abre una agenda concreta:

Empleo flexible para talento senior.

Estrategias de longevidad institucional.

Programas de mentoría intergeneracional.

Innovación en economía del cuidado.

Desarrollo de servicios asociados a economía plateada.

En definitiva, no se trata únicamente de responder al envejecimiento. Se trata de convertirlo en oportunidad.

Porque una nación que subutiliza su activo generacional no solo pierde experiencia: pierde futuro.