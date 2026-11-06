Griselda López: entre la grandeza y la humildad

El jueves despedimos a Griselda. La iglesia estaba colmada de exestudiantes, amigos y colegas; una multitud reunida por una trayectoria que inspiraba cariño y admiración.

Griselda siempre se sintió orgullosa de ser de Guararé-Los Santos fue una mujer inteligente, con una sed inagotable de conocimiento y con una gran disciplina como lectora. Tras partir al exilio en México en 1968, regresó a Panamá en 1972 con la convicción de que se abría una oportunidad para hacer patria y construir país.

Por aquellos años, mientras se negociaban los Tratados Torrijos-Carter, Griselda concibió una idea visionaria. Tras haber presenciado en México el impacto de la televisión pública, comprendió la fuerza estratégica de contar con una voz propia y contar nuestra propia historia al mundo. Con esa visión y el respaldo de Omar Torrijos, Demetrio Lakas y Ceferino Sánchez, nació Canal 11: un espacio educativo enfocado en la diversidad cultural, la exaltación de nuestras tradiciones folclóricas y la memoria histórica como pilar fundamental para el futuro.

Así, el 7 de septiembre de 1977, el día en que se firmaron los Tratados Torrijos-Carter, allí estaba Griselda, narrándole a todo el país la hazaña de la recuperación del territorio nacional y del Canal de Panamá: nuestra gran causa soberana alcanzada mediante el diálogo y la paz.

Cuando Griselda recordaba aquella jornada, lo hacía con una sonrisa inmensa, luminosa y llena de orgullo panameño. Poseía un espíritu inquieto y una mente brillante puesta siempre al servicio de Panamá y cada libro o proyecto que emprendía nacía del deseo de abrir debates necesarios sobre hechos, situaciones y conflictos postergados en la agenda pública: migración, política, y condición de las mujeres. Había que contar la realidad para poder avanzar. Por ello, siempre tendió la mano a las iniciativas de jóvenes periodistas, especialmente si eran mujeres.

Durante el quinquenio 1994–1999, acompañó el trabajo del Despacho de la Primera Dama, Dora Boyd de Pérez Balladares aportando su experiencia a la formación de comunicadoras rurales y el proyecto Por una Comunidad Libre de Drogas.

Amante de la literatura y la poesía, su legado le valió múltiples y merecidos reconocimientos en vida. En 2017 fue homenajeada en el Fórum de Periodistas, decisión respaldada de forma unánime por la Junta Directiva. Posteriormente, en agosto de 2021, la Red de Televisiones Públicas de América Latina le otorgó una distinción especial en el marco del cuarto aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), bajo la gestión de SERTV y de su entonces directora general, Giselle González Villarrué. En esa ocasión se le honró formalmente como pionera de la televisión educativa panameña, pero también por su hito histórico como la primera mujer graduada y primera directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, sumado a su destacada labor como escritora y formadora de generaciones.

Tuve el privilegio de recibir sus recomendaciones y balances cuando fui directora de noticias de SERTV. Hoy formo parte del Centro de Comunicación y Derechos (Cecodes), un equipo integrado por comunicadoras, politólogas y docentes y enterarnos del fallecimiento de la profesora Griselda, el pesar y el sentimiento de agradecimiento nos embargaron por igual.

Comprendemos que no podríamos reunirnos, debatir, ni materializar nuestras ideas sin el camino que abrieron mujeres como ella. Griselda ocupó posiciones de alto nivel para el quehacer nacional y, desde cada uno de estos espacios, sembró semillas para una formación más rigurosa y una comunicación más humana. La grandeza de Griselda radicó precisamente en eso: en su capacidad de habitar los lugares más altos sin dejar nunca de acompañar los proyectos de los demás, sin importar su tamaño.

¡Por tu vida solidaria, querida Griselda! ¡Salud!