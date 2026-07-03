IA y producción audiovisual: desafíos y aportes desde la academia panameña

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la producción audiovisual constituye uno de los fenómenos más significativos de la contemporaneidad tecnológica. Su impacto no solo redefine procesos técnicos, sino que plantea interrogantes epistemológicas, éticas y pedagógicas que merecen ser abordadas desde una perspectiva académica rigurosa.

En este contexto, instituciones como la Universidad de Panamá están llamadas a desempeñar un papel clave en la formación crítica de profesionales capaces de comprender y utilizar estas herramientas sin perder de vista el valor humano de la creación audiovisual.

La producción audiovisual, entendida como un proceso que abarca desde la conceptualización hasta la postproducción, ha experimentado una transformación acelerada gracias a la IA. Herramientas basadas en aprendizaje automático permiten hoy generar guiones, optimizar procesos de edición, mejorar la calidad de imagen y sonido, e incluso crear personajes y escenarios mediante técnicas de síntesis visual. Esta automatización, si bien incrementa la eficiencia, también cuestiona la noción tradicional de autoría y creatividad, elementos fundamentales en las industrias culturales.

Desde una perspectiva académica, la IA debe ser analizada no como un sustituto del creador, sino como una extensión de sus capacidades. En este sentido, la formación universitaria en comunicación social y producción audiovisual debe integrar competencias tecnológicas que incluyan el uso crítico de algoritmos, el análisis de sesgos en los sistemas automatizados y la comprensión de los límites de la inteligencia artificial. La educación superior no puede limitarse a enseñar el uso instrumental de estas herramientas; debe fomentar una reflexión profunda sobre sus implicaciones sociales y culturales.

En el caso panameño, la incorporación de la IA en los planes de estudio representa tanto una oportunidad como un desafío. La Universidad de Panamá, como principal centro de formación académica del país, tiene la responsabilidad de liderar este proceso mediante la actualización curricular y la promoción de investigaciones interdisciplinarias. La colaboración entre Facultad de Comunicación Social, Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación y la Dirección de Tecnología Educativa puede generar un enfoque integral que permita abordar la IA desde múltiples dimensiones.

Asimismo, es fundamental considerar el impacto de la IA en el mercado laboral audiovisual. La automatización de tareas técnicas podría reducir la demanda de ciertos perfiles profesionales, pero también abre nuevas oportunidades en áreas como la supervisión de sistemas inteligentes, la curaduría de contenidos generados por IA y el diseño de experiencias inmersivas. En este sentido, la academia debe anticiparse a estos cambios y preparar a los estudiantes para un entorno laboral en constante evolución.

No obstante, el uso de la IA en la producción audiovisual también plantea riesgos que no pueden ser ignorados. La generación de contenidos falsos o manipulados, conocidos como deepfakes, representa una amenaza para la veracidad informativa y la confianza pública. Desde el ámbito académico, es imprescindible promover una ética de la producción audiovisual que incluya principios de transparencia, responsabilidad y respeto por los derechos de las personas. La formación en valores debe acompañar el desarrollo de habilidades técnicas.

Por otro lado, la democratización de las herramientas de IA permite que un mayor número de personas acceda a la producción audiovisual, lo que podría enriquecer la diversidad de voces y narrativas. Sin embargo, esta apertura también exige una alfabetización mediática que permita a los ciudadanos distinguir entre contenidos auténticos y generados artificialmente. Las universidades tienen un rol crucial en este proceso, no solo como centros de formación profesional, sino como espacios de pensamiento crítico y debate público.

De igual forma, resulta pertinente fomentar la investigación aplicada que evalúe el impacto real de la IA en los procesos creativos locales. Panamá, con su creciente industria audiovisual, puede beneficiarse de estudios que analicen cómo estas tecnologías influyen en la narrativa, la estética y la identidad cultural. La articulación entre academia, sector privado y Estado será determinante para construir un ecosistema sostenible que potencie la innovación sin comprometer los valores culturales.

En conclusión, la aplicación de la inteligencia artificial en la producción audiovisual representa un cambio paradigmático que exige una respuesta articulada desde la academia. La Universidad de Panamá tiene la oportunidad de posicionarse como un referente regional en la investigación y enseñanza de estas tecnologías, siempre que adopte un enfoque crítico, interdisciplinario y éticamente comprometido. Más allá de la fascinación tecnológica, el verdadero desafío consiste en asegurar que la IA contribuya al fortalecimiento de la creatividad, la diversidad cultural y la responsabilidad social en el ámbito audiovisual.