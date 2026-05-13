Importancia de los fisioterapeutas en los ciclos olímpicos

El resultado de este trabajo sostenido y planificado se vio reflejado en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Atheyna Bylon obtuvo la medalla de plata en la categoría de 70 kg femenino, marcando un hecho histórico al convertirse en la primera medalla olímpica femenina para Panamá. Este logro no solo representa el talento y la disciplina de la atleta, sino también la importancia del acompañamiento profesional continuo dentro del ciclo olímpico.Desde la fisioterapia, el objetivo fue asegurar que la atleta llegara a la competencia en óptimas condiciones físicas, con una adecuada gestión de cargas, mínima incidencia de lesiones y una recuperación eficiente entre combates. Este resultado confirma que la fisioterapia deportiva, cuando se integra de manera estratégica y permanente, puede ser un factor decisivo en el rendimiento y en la consecución de logros históricos para un país.