Importancia de los fisioterapeutas en los ciclos olímpicos

El deporte olímpico representa la máxima expresión del rendimiento humano, donde convergen años de planificación, sacrificio y trabajo interdisciplinario. En este escenario de alta exigencia física, mental y emocional, el fisioterapeuta deportivo desempeña un rol estratégico que trasciende la rehabilitación de lesiones, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro del ciclo olímpico. Desde mi experiencia profesional como fisioterapeuta deportiva de la delegación de Panamá en tres Juegos Olímpicos consecutivos —Río 2016, Tokio 2020 y París 2024— he sido testigo directo del impacto determinante que tiene la fisioterapia en el éxito, la longevidad deportiva y los logros históricos de los atletas. El ciclo olímpico, comprendido generalmente en un período de cuatro años, exige una preparación progresiva y sistemática orientada al máximo rendimiento en el momento justo. Durante este proceso, los atletas se enfrentan a cargas de entrenamiento elevadas, competencias internacionales frecuentes, viajes prolongados y una presión constante por resultados. Estas condiciones incrementan significativamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, sobreuso, desequilibrios biomecánicos y fatiga crónica. En este contexto, el fisioterapeuta deportivo cumple un rol preventivo esencial, mediante la evaluación continua del atleta, el control de cargas, la corrección de patrones de movimiento y la aplicación de estrategias de recuperación. La intervención temprana y personalizada permite no solo reducir la incidencia de lesiones, sino también optimizar el rendimiento y prolongar la carrera deportiva.

El fisioterapeuta como parte del equipo multidisciplinario

El alto rendimiento moderno se sustenta en el trabajo coordinado de equipos multidisciplinarios conformados por entrenadores, médicos deportivos, nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas. Dentro de este equipo, el fisioterapeuta actúa como un enlace constante entre la salud y el rendimiento, aportando información clave para la toma de decisiones técnicas. Mi participación en tres ciclos olímpicos con atletas panameños me ha permitido comprender que el éxito deportivo no depende únicamente del talento del atleta, sino de la capacidad del equipo de acompañarlo integralmente. El fisioterapeuta no solo trata lesiones, sino que educa al atleta sobre su propio cuerpo, promueve la adherencia a programas preventivos y contribuye al equilibrio físico y emocional necesario para competir al más alto nivel. Uno de los aspectos más relevantes del trabajo fisioterapéutico en el ciclo olímpico es el acompañamiento continuo y personalizado que se le brinda al atleta. Este llega a generar un gran sacrificio para los profesionales que forman parte del circulo cero de este. Cada atleta presenta características biomecánicas, psicológicas y contextuales únicas, lo que obliga a diseñar planes individualizados que se ajusten a las distintas fases del ciclo: preparación general, preparación específica, competencia y recuperación. Por más de 10 años el Instituto de Salud Física y Deportiva (INSAFIDE) de la Universidad Especializada de las Américas, ha jugado un papel importante para nuestros atletas dentro del ciclo olímpico, tanto en la parte humana como en la parte de rehabilitación y evaluación, este instituto cuenta con equipos de tecnología de punta. Un ejemplo emblemático de este enfoque es el trabajo realizado durante el ciclo olímpico de París 2024 con la atleta panameña Atheyna Bylon, a quien acompañé como fisioterapeuta personal a lo largo de todo el proceso. Este acompañamiento integral incluyó prevención de lesiones, tratamiento oportuno, optimización de la recuperación y apoyo constante durante entrenamientos y competencias.

París 2024: un hito histórico para Panamá

El resultado de este trabajo sostenido y planificado se vio reflejado en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Atheyna Bylon obtuvo la medalla de plata en la categoría de 70 kg femenino, marcando un hecho histórico al convertirse en la primera medalla olímpica femenina para Panamá. Este logro no solo representa el talento y la disciplina de la atleta, sino también la importancia del acompañamiento profesional continuo dentro del ciclo olímpico. Desde la fisioterapia, el objetivo fue asegurar que la atleta llegara a la competencia en óptimas condiciones físicas, con una adecuada gestión de cargas, mínima incidencia de lesiones y una recuperación eficiente entre combates. Este resultado confirma que la fisioterapia deportiva, cuando se integra de manera estratégica y permanente, puede ser un factor decisivo en el rendimiento y en la consecución de logros históricos para un país.

Experiencia olímpica y aprendizaje profesional