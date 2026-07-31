Impunidad acústica: Menos decibeles y más sentido común

Someter la paz de un barrio a la medición de decibeles es regalarle impunidad al infractor. Exigir que un inspector llegue de madrugada con un sonómetro calibrado para comprobar lo que toda la calle ya escucha y padece, es una burla. Al final, los expedientes mueren en la Justicia de Paz entre tecnicismos, mientras las comunidades quedan secuestradas por los parkings, la música a todo volumen, las hidrolavadoras o las demoliciones fuera de horario.Se nos olvida que el descanso no es un lujo; es un derecho. Alterar el sueño de un anciano afecta su salud y encaja como maltrato por omisión institucional (Ley 36 de 2016 de Protección al Adulto Mayor). De igual forma, privar a un niño de dormir o estudiar en paz vulnera de lleno su derecho a un desarrollo sano (Ley 285 de 2022 de Garantías de la Niñez).¿Cómo lo resuelven otros países? En lugares como Alemania no se andan con rodeos ni buscando aparatos de medición a las tres de la mañana. Aplican el principio de las Ruhezeiten (Franjas de Silencio). Allí la falta no depende de cuántos decibeles marque un reloj, sino de la conducta: si dentro de las horas de descanso rompes el silencio con ruido pesado o música, estás en falta. Punto. La infracción es objetiva porque la molestia es evidente.