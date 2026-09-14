Juan Bautista Sosa (1870-1920), historiador pionero

Juan Bautista Sosa Navas nació el 29 de agosto de 1870 en Parita y murió en la ciudad de Panamá a los cincuenta años, el 22 de diciembre de 1920. Era hijo de Manuel de Jesús Sosa, de familia veragüense y de Dolores Navas. Después de fallecer sus padres, el infante Juan Bautista fue acogido en el hogar de su tío Agustín Clément Sosa (1854-1917), político liberal y pequeño comerciante de la capital. Con una educación formal básica recibida en la escuela pública del barrio de Santa Ana, residencia de los Clément, dedicado desde niño a la lectura y con una cultura fuera de lo común adquirida por su esfuerzo y curiosidad, Juan Bautista Sosa trabajó primero en el comercio local. Luego, se lanzó a la política y la preparación, como diletante ilustrado, de obras destacadas y durante mucho tiempo referencias fundamentales sobre la historia de nuestro país.

En política, Juan Bautista Sosa fue un militante aguerrido del Partido Liberal de cuyo directorio fue secretario y presidente. Joven de sólo veinticuatro años partió a Ecuador para participar en la tropa del general Eloy Alfaro Delgado (1842-1912) que el 5 de junio de 1895 derrocó en Guayaquil al presidente Vicente Lucio Salazar (1832-1896), hecho que consolidó las endebles estructuras del Estado ecuatoriano e inició su verdadera modernización bajo el signo liberal. Sosa regresó a Panamá con el grado de subteniente y participó en la guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, cerca de los líderes del liberalismo Belisario Porras Barahona (1856-1942) y Carlos Mendoza Soto (1856-1916). Luego, fue secretario de su poderoso y acaudalado suegro educado en Londres y Bogotá, quien enseguida reconoció su talento, Eduardo Icaza Bonilla (1858-1936), en la Intendencia general del Ejército colombiano en Panamá hasta principios de noviembre de 1903. En ese momento participó en el cabildo abierto en la plaza de la Catedral el 4 de ese mes que apoyó la creación de la República de Panamá. Sostuvo nutrida correspondencia con el doctor Belisario Porras para tratar de convencerlo de aceptar la separación de Panamá de Colombia cuando el líder liberal estaba en El Salvador entre 1902 y 1904.

Político activo y muy popular, Juan Bautista Sosa fue electo concejal en el distrito capital en 1908, diputado por Veraguas en 1910-1914 en la Asamblea Nacional, órgano que presidió en 1912. Después, fue diputado por Los Santos y secretario –ministro hoy- de Gobierno y Justicia en 1914-1916 en la administración de Belisario Porras a quien acompañó en su campaña política. Fue secretario de Fomento y Obras Públicas en 1918 en la presidencia de Ciro Luis Urriola Garrés (1863-1922), y ocupó el cargo de director del Archivo Nacional y director general de Correos y Telégrafos en 1919-1920, entre otros. Antes, fue editor de la Gaceta Oficial en 1908. Viajó a Europa en 1913 como encargado de Negocios en España y participó en el Congreso de Historia y Geografía Hispanoamericanas que se celebró en Sevilla del 11 al 17 de abril de 1914 para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en el Darién. Regresó a Panamá a mediados de 1914 cargado de copias de papeles antiguos con los cuales confeccionó un Índice de Documentos del Archivo General de Indias de Sevilla de 1513 a 1821 en tres gruesos tomos (desaparecidos) con más de cuatro mil entradas, y copias que estaban depositadas en el Archivo Nacional panameño.

De inteligencia excepcional y gran determinación, Juan Bautista Sosa fue uno de los grandes historiadores pioneros del istmo a principios del siglo XX. Desde 1908 propugnó la enseñanza de la materia en las escuelas panameñas. Fue comisionado ese año por el gobierno del presidente José Domingo de Obaldía Gallegos (1845-1910) para escribir y publicar junto con Enrique Juan Arce (1871-1947), el famoso “Compendio de Historia de Panamá”, de 1911, la biblia histórica oficial por décadas, con una visión del pretérito acorde a la ideología de la elite gobernante, texto obligatorio en todas las escuelas del país. Precisemos que se trata de una obra muy superada desde hace algo más de medio siglo por la historiografía más moderna, practicada por académicos profesionales del más alto nivel universitario, aunque sigan publicándose nuevas ediciones, incluso en 1999 y 2017, que son más bien curiosidades bibliográficas.

Los historiadores Sosa y Arce recomendaron en 1915 la apertura de la sección de Liceo en el Instituto Nacional con la enseñanza de la historia panameña. Juan Bautista Sosa publicó, además del mencionado “Compendio”, valiosas monografías sobre diversos temas: “El castillo de San Lorenzo”, “Vasco Núñez de Balboa”, “Límites de Panamá y Costa Rica”, en 1908, “Límites entre Panamá y Colombia”, en 1909, “Las Ferias de Portobelo”, en 1915, “La ciudad de Panamá en 1675” y Panamá la Vieja”, en 1919, con motivo del cuarto centenario de su fundación. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia con su sede en Madrid justo antes de fundarse la Academia Panameña de la Historia en 1921 de la cual debió ser miembro fundador si la muerte no lo hubiese alcanzado unos meses antes. Una escuela de la ciudad de Panamá y una calle de la capital llevan su nombre.

Casó Juan Bautista Sosa con Elisa Icaza Osorio-Nevera (1878-1978), de La Chorrera, con quien tuvo diez hijos, entre los cuales sobresalió Julio Belisario Sosa Icaza (1910-1946) escritor y novelista, que murió prematuramente. Juan Bautista Sosa Navas, historiador pionero, es un personaje esencial para comprender la historiografía panameña del siglo XX y datos de nuestra identidad.