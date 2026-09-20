La academia, el periodismo y la inédita silla R

El pasado miércoles 9 de septiembre el profesor y periodista Modesto A. Tuñón, ingresó como miembro numérico a la Academia Panameña de la Lengua – APL – para ocupar la silla R nunca ocupada anteriormente por un académico. El profesor Tuñón desde hace más de 20 años, también es columnista semanal de La Estrella de Panamá. La periodista Adriana Berna José Vilar de este diario, entrevistó al profesor Tuñón días antes de la ceremonia en donde reflexionó “sobre el deterioro del lenguaje en los medios, aboga por rescatar el rigor ético en la comunicación y advierte sobre los límites de la inteligencia artificial frente al criterio humano”.

El merecido honor y reconocimiento por parte de la APL se sustenta sobre “... un infatigable estudio de la palabra hablada y la redacción periodística...” como señaló la entrevista. El profesor Tuñón es egresado de la Maestría en Redacción Creativa del Español de la Universidad de Salamanca (España), además de una maestría en Docencia Superior, así como licenciaturas en Periodismo y en español por la Universidad de Panamá. En esa misma casa de estudios cursó estudios de Lengua y Literatura Francesas, entre otros significativos alcances académicos y profesionales.

Durante la ceremonia, el profesor Tuñón se dirigió a los presentes con un profundo, reflexivo y magistral discurso, ante todo, sobre el lenguaje en el desarrollo de la comunicación y el periodismo a lo largo de las décadas. Primero señaló que: “Al recibir la noticia de la elección como miembro numerario de esta prestigiosa institución, inmediato vinieron a mi mente las profundas enseñanzas de maestros como Pablo Pinilla Chiari, Elsie Alvarado de Ricord, Aristides Martínez Ortega, Franz García de Paredes y Guillermo Sánchez Borbón, conocido en la literatura como Tristán Solarte; todos ellos miembros de este augusto cuerpo de estudiosos del idioma”. Puntualizó algunos detalles y eventos de los mencionados y subrayó que: “Todos estos célebres académicos dejaron una profunda huella en el pensamiento de nuestra generación y en las primeras preocupaciones profesionales que se albergaron en el espíritu de quienes incursionábamos en el estudio de la lengua”.

El discurso es una pieza académica en sí que debe ser publicada en su totalidad y estudiado por todos los trabajadores del periodismo. Fue estructurado con una serie de ensayos que, encadenados, permitieron al académico Tuñón presentarle a la audiencia la plataforma estructural de su larga formación como comunicador y académico de la lengua, merecedor de la distinción y fundamentalmente formado desde el periodismo en un contorno literario e intelectual desde hace ya más de medio siglo.

Presentó sus ideas y teorizaciones sobre: 1-El texto periodístico, alcances teóricos; 2- Función y estructura del texto periodístico; 3- El texto periodístico ante un nuevo escenario; y: 4- El texto periodístico y el texto literario.

El profesor Tuñón expresó en la entrevista de La Estrella de Panamá su preocupación por el manejo del lenguaje en los medios de comunicación social. Dijo: “Hay fenómenos o casos en la prensa panameña que me preocupan y que yo preferiría que tuvieran un mejor desempeño en el manejo del lenguaje. En su discurso, sobre la nueva realidad de la comunicación electrónica y digital, en el subtitulado “El texto periodístico ante un nuevo escenario” expresó que: “La información deja a un lado el protocolo de su estructura para convertirse entonces en un material más moldeable por la mano de los operadores, quienes modifican los intereses del texto, que pasan ahora a ser más visibles con el apoyo de los videos, fotos, auto videos, llamados ‘selfies’. Ahora el comunicador en esta nueva propuesta se convierte en el protagonista de la información y es él quien narra los hechos a partir de su perspectiva. Dice Eco [Umberto] que “la irrelevancia de las opiniones expresadas en Twitter es que habla todo el mundo”.

Rescato antes de cerrar esta columna otra extracto del discuso: Dice el profesor Tuñon commo parte de sus conclusiones que: “ El texto periodístico asume una vigencia que trasciende el tiempo y que le pone en consonancia con otras formas de expresión pertenecientes a la lengua escrita. Recordemos que se trata de una construcción social que refleja y se basa en la realidad y que organiza no solo los acontecimientos, sino también otros fenómenos y momentos de la vida, aunque sean aparentemente intrascendentes”.

Los extractos seleccionados del discurso del profesor Modesto Tuñón para esta columna, no le hacen justicia a la importancia, profundidad de lo presentado. El periodismo en las últimas décadas ha calado negativamente en diversos aspectos de la sociedad, incluyendo en la deformación de la lengua y otros retos sociales. En tiempos de ligereza, espectáculo y superficialidad en el periodismo, sumado a la falta de integridad y compromiso ético con el oficio, esta presentación merece una evaluación seria y profunda en todas las escuelas de comunicación y periodismo, al igual que en las redacciones de los medios de comunicación y en las escuelas de español.