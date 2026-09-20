Multilateralismo -sur global- vs. unilateralismo -norte global

La geopolítica es una rama del conocimiento que pretende definir en qué medida la geografía física y humana influye en las decisiones vinculadas a la política internacional (UNIR).

La geopolítica también es el “estudio de los condicionamientos geográficos de la política” (RAE).

Desde esta perspectiva, de una manera u otra, las naciones, los Estados y los gobiernos de hoy, son impactados por la pretensión de las potencias hegemónicas de imponer sus poderes supranacionales y surge un nuevo intento del reparto del mundo y la contradicción fundamental entre el unilateralismo del norte global y como respuesta del Sur global, el multilateralismo.

El multilateralismo significa que varios estados tomen decisiones y actúen conjuntamente en el marco de un régimen de cooperación relativamente institucionalizado, dotado de reglas y normas consensuadas.

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dicho: “El multilateralismo no es una opción, sino una necesidad mientras reconstruimos un mundo mejor...”.

Por otro lado, la definición de unilateralismo es que un Estado actúe de manera autónoma en el ámbito internacional sin la concurrencia de otros estados.

También, “el unilateralismo es una práctica generalizada en el sistema internacional, asociada al ejercicio de la política exterior de un Estado que impone su voluntad e intereses a contrapelo de otros, y subestima, ignora e incluso viola reglas o normas jurídicas establecidas en ese sistema, afectando consensos y tratados fijados por la diplomacia, con una frecuente injerencia en otros países” (portalamelica.org)De tal manera que de las anteriores conceptualizaciones podemos inferir que las primeras definiciones corresponden al bloque geopolítico de los BRICS, “modelo temprano del orden multipolar emergente”, constituido inicialmente, en el año 2010 por Brasil, Rusia, India y China y, la adhesión de África del Sur y que en la actualidad está conformado por 10 países plenos que abarcan un tercio de la economía global.

Nuevo orden cuyos fundamentos existenciales son: diversidad, soberanía, gestión de diferencias y consenso; que encarnan el nuevo pensamiento del multilateralismo.

Mientras que los segundos conceptos políticos -el unilateralismo- corresponde, básicamente, al imperialismo estadounidense que pretende imponer una grosera ideología excluyente y su visión unilateral del mundo y; en ese caminar ha lanzado la “Estrategia de Seguridad Nacional y Corolario Trump” y, su puesta en práctica, sobre todo, en “nuestra América”, con la imposición del grupo estratégico de gobiernos de extrema derecha, que han integrado el denominado “Escudo de las Américas”.

”Contrario, a lo que se supone es el SHIELD OF AMERICAS, fundado el 7 de marzo de 2026, esta confederación de gobiernos de derecha, no es una unión temporal de naciones para combatir el narcotráfico en América; es en realidad, una alianza estratégica geopolítica para concretar la “Estrategia de Seguridad Nacional y Corolario Trump”, conocida, coloquialmente, como la doctrina “DonRoe” o la reviviscencia del slogan de “América para los americanos” del “Norte revuelto y brutal”, que convierte a los países latinoamericanos en “Repúblicas bananeras” y “patio trasero” de los Estados Unidos de América”.(ADS)En síntesis, en la actualidad es evidente el choque entre estas dos concepciones del mundo del siglo XXI y; en buenas cuentas, el futuro de la humanidad depende de las decisiones que adopten los pueblos de forma democrática y solidaria a favor de la paz y el bien común, frente al desafío que representa el desarrollo tecnológico no regulado globalmente y el unilateralismo imperialista.¡Así de sencilla es la cosa!