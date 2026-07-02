La agroindustria arrocera: un pilar estratégico para el desarrollo sostenible de Panamá

Cuando hablamos del desarrollo económico de Panamá, con frecuencia el debate gira alrededor del Canal, la logística, los servicios financieros o el comercio internacional. Sin embargo, existe otro motor silencioso, profundamente arraigado en el territorio nacional, que durante décadas ha sostenido miles de empleos, dinamizado las economías regionales y garantizado uno de los derechos más importantes de cualquier nación como lo es la seguridad alimentaria. Ese motor es la agroindustria.

Genera valor agregado, impulsa la innovación, fortalece las cadenas productivas, promueve la inversión, crea empleos directos e indirectos y conecta a las regiones productivas con los mercados nacionales e internacionales. Es una actividad económica que integra de manera eficiente al productor, al transportista, al proveedor de insumos, al comercio y, finalmente al consumidor.

Las cifras demuestran que la agroindustria panameña atraviesa un momento de gran relevancia para el país. Durante el primer trimestre de 2026, este sector registró un crecimiento de 42.7%, evidenciando que Panamá puede diversificar su economía mediante actividades que generen valor agregado y sobre todo fortalezcan la producción nacional.

Dentro de ese universo agroindustrial están los molinos de arroz, que en la Cadena Agroalimentaria de este; y, otros sectores, ocupan un lugar crucial y estratégico, transformando la materia prima —recibida del campo— en producto terminado para el consumo humano y derivados para utilización de otras industrias. Siendo el arroz uno de los principales alimentos de la dieta de los panameños, su disponibilidad permanente no solo depende de la producción nacional, sino también de que la industria molinera pueda procesarla a tiempo y cumpliendo con los parámetros de calidad que exige el mercado panameño. Por esto, este rubro requiere planificación técnica, coordinación sectorial y una visión de Estado que reconozca el valor estratégico que ofrece darle continuidad a este eslabón.

La agroindustria arrocera constituye el puente que conecta el esfuerzo de miles de productores nacionales con la mesa de cada familia panameña. Cada molino asegura la compra de producción nacional, impulsa empleos manteniendo activa la economía de provincias como Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Darién; distribuyendo oportunidades a lo largo del territorio nacional donde la producción de granos constituye la fuente principal de ingresos de miles de familias.

Proteger la producción nacional y garantizar el abastecimiento son objetivos que se complementan y ambos son indispensables para asegurar la disponibilidad del producto para la población. Defender la agroindustria arrocera significa defender la estabilidad del productor; y, a su vez, la del mercado. Significa, además, fortalecer un sector que aporta resiliencia a la economía nacional y que ayuda a reducir las brechas territoriales mediante inversión productiva y generación de oportunidades.

Panamá debe apostar a continuar diversificando su economía e identificar nuevos motores de crecimiento. Invertir en la industria agrícola es aportar al empleo, al desarrollo regional, a la estabilidad económica y, sobre todo, a la disponibilidad de productos alimenticios. Es una responsabilidad compartida que trasciende al sector productivo y se convierte en un compromiso con el futuro de Panamá.