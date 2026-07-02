“Para mi exalumno Diego Quijano, con mi amistad y afecto”. Resulta paradójico que justamente cuando empiezan a declinar los poderes de la memoria debido a la edad y a una salud en lento declive, me surja el deseo de escribir sobre aspectos señeros de mi vida una autobiografía literaria. Aunque tiene su explicación: cuanto más tiempo pasa, menos podré recordar sucesos y actividades relevantes. Y la única forma de impedirlo en parte, es poniendo cuanto antes manos a la obra.

En términos generales, en “Retrospecciones: memorias de ida y vuelta” primero hablaré de mis años como estudiante en el Colegio San José/La Salle de la ciudad de Colón. Y luego, de los años de la Licenciatura y luego del Profesorado de Inglés en la Universidad de Panamá, a la vez que para esa época empieza mi temprana e irrenunciable vocación de escritor. Y más adelante, de mi gusto por el fisicoculturismo (que empezó en el garaje de mi casa, en donde mi padre me fue entrenando con pesas: y luego yo a otros amigos, sin por ello abandonar las otras actividades). Y sobre todo, explicar cómo el ejercicio físico diario logró potenciar mis crecientes ímpetus literarios.

Ya después, empiezan mis iniciales publicaciones, y al mismo tiempo los primeros años como profesor de inglés en varios colegios de Panamá, comenzando –muy joven– por el prestigioso Instituto Nacional, incluso antes de graduarme. Posteriormente hablaré de la gradual obtención de diversas becas como docente, y luego como escritor, en los Estados Unidos y en México. Asimismo, comentaré un poco los diversos libros que fui publicando en editoriales de varios países y en Panamá. Sin por ello obviar la necesaria alusión a mis lecturas favoritas de la época: Ricardo Miró, Rogelio Sinán, Ernest Hemingway, Julio Cortázar.

Otro aspecto que abordaré será mi actividad (simultánea con la escritura de cuentos, poemas y obras teatrales que en su momento se representaron en Colón) como promotor cultural; y también como responsable de numerosas antologías prologadas sobre diversos aspectos de las letras panameñas, mexicanas e incluso centroamericanas; también como director de ciertos cargos en entidades estatales (de Letras en el antiguo INAC y después director de la Editorial “Carlos Manuel Gasteazoro” de la Universidad de Panamá).

Además mencionaré la creación del primer gremio de autores nacionales, así como haber sido fundador de diversos premios literarios importantes –algunos de los cuales permanecen hasta hoy–: el anual Premio Centroamericano de Literatura “Rogelio Sinán”, por ejemplo; y también del ya célebre “Diplomado en Creación Literaria” instituido en 2001, ambos en la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde laboré en el área de Cultura por 25 años consecutivos.

Asimismo, en dicha autobiografía en ciernes me extenderé un poco acerca de mis iniciativas como creador de revistas literarias, la aún vigente “Maga”, entre ellas, y de pequeñas editoriales que habrían de sucederse en el tiempo dando a conocer obras de numerosos nuevos y no tan nuevos autores panameños de talento: “Foro/taller Sagitario Ediciones”, la más reciente y constante. Además, comentaré mi actividad como conductor de talleres literarios de carácter privado, tanto en México como en los Estados Unidos y en Panamá. Y de paso, hablaré de cómo concibo las actividades de un buen taller, al igual que de sus posibles defectos. Y me propongo, también, comentar mi amistad con algunos escritores panameños, quienes siempre confiaron en mí (y yo en ellos), y de un modo u otro lo han demostrado a lo largo de tantos años...

También dedicaré capítulos a recordar artículos de opinión publicados en periódicos panameños en diversas épocas (El Panamá América, La Prensa, La Estrella de Panamá); y tal vez reproduciré algunos, pero sobre todo a sintetizar ideas sobre múltiples aspectos de la creación literaria en sí; y a comentar libros de estudiosos en torno a las características que observan en mis cuentos.

Finalmente, reproduciré en dicha autobiografía algunas de las mejores entrevistas que se me han hecho en revistas y suplementos culturales de Panamá, México, los Estados Unidos, y El Salvador; para ello, obviamente, tendré que buscarlas en internet o rastrearlas en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional “Ernesto Castillero” en la ciudad de Panamá. En mis respuestas más pertinentes procuraré dar fe de los resultados de proyectos culturales propuestos en su momento, así como explicitar mis convicciones literarias más constantes ahí planteadas.

Resumiendo, en esas memorias trataré de dar cuenta de lo que ha sido mi vida intelectual; no sólo para provecho de posibles lectores contemporáneos –sobre todo cuando ya no me encuentre de este lado del plano terrenal–, sino también como una suerte de limpieza mental a medida que procuro reactivar lo mejor posible los estragos de una memoria decreciente. ¡Con tal finalidad, cuanto antes empiece a realizar este ambicioso proyecto autobiográfico, tanto mejor!

¡Haberlo logrado o no a plenitud, lo dirán en su momento los buenos lectores; esos que aún tengan la bendición de una buena memoria para constatar datos, o bien el don de la credulidad! O ambas cosas... ¡O acaso no dirán nada!