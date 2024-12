La alfabetización constitucional -2

Al plantear, la semana pasada, la Estrategia Nacional para el Año de la Alfabetización Constitucional para el Proceso Constituyente, como tarea que corresponde coordinar a la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, tal como lo indica el Decreto 488 de agosto del corriente, indicaba que “el propósito central es el de preparar a la ciudadanía para protagonizarse activamente y con conocimiento en el proceso constituyente que definirá un nuevo pacto social”. Conocidas la visión, la misión y los objetivos generales y específicos, es bueno también dar a conocer las acciones clave por fases:

Fase 1: Planeación (enero - febrero 2025)

Conformación del Comité Nacional de Alfabetización Constitucional (CNAC), integrado por representantes del gobierno, academia, sociedad civil y sector privado.

Desarrollo de materiales pedagógicos y plan de capacitación para alfabetizadores.

Diseño del calendario nacional de actividades.

Fase 2: Implementación (marzo - octubre 2025)

Capacitación de alfabetizadores a nivel nacional.

Lanzamiento de la campaña de sensibilización en medios de comunicación.

Ejecución de jornadas de alfabetización en comunidades urbanas, rurales e indígenas.

Fase 3: Evaluación y consolidación (noviembre - diciembre 2025)

Recolección de datos para medir el impacto del programa.

Análisis y publicación de un informe nacional sobre la alfabetización constitucional.

Propuestas de seguimiento para asegurar la participación ciudadana en la Asamblea Constituyente.

Recursos necesarios

1. Humanos:

- Docentes capacitados en temas constitucionales.

- Voluntarios comunitarios.

2. Materiales:

- Manuales, guías y materiales digitales.

- Equipos tecnológicos para capacitaciones virtuales.

3. Financieros:

- Asignación presupuestaria estatal y alianzas con organismos internacionales.

4. Infraestructura:

- Espacios comunitarios, centros educativos y plataformas digitales.

Resultados esperados

1. Formación de al menos 20.000 alfabetizadores constitucionales.

2. Participación activa de 2 millones de ciudadanos en el proceso de alfabetización.

3. Incremento del conocimiento constitucional en al menos un 70 % de la población alfabetizada.

4. Fortalecimiento de la cohesión social y el diálogo participativo como base para la construcción del nuevo pacto social.

Lema nacional 2025

“Constituyentes originarios por un Panamá Soberano”.

Esta estrategia no solo aspira a preparar a los ciudadanos para la constituyente, sino también a transformar la cultura política de Panamá, promoviendo una democracia que se protagoniza en cada ciudadano fortaleciendo el poder del soberano.

No cabe duda que este ambicioso plan de instrucción cívica conlleva, como requisito indispensable, una decidida participación de los ciudadanos que, a lo largo y ancho del territorio nacional, estén decididos a que llevemos a Panamá al sitial que se merece en materia de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, a través de una decidida participación ciudadana que contribuya a cohesionar nuestra sociedad con un pacto social que deje atrás el atraso que arrastramos por más de medio siglo, por estar aherrojados a un estatuto constitucional impuesto y que ya no cumple la sagrada misión de consolidar la convivencia pacífica de nuestra sociedad. Es sabido que no faltarán quienes quieran poner obstáculos a una tarea que tiene que ser de todos, que los pesimistas y agoreros asumirán su papel de descalificados. Pero, también estaremos aquellos que queremos un Panamá para todos los que estamos bajo nuestro cielo.