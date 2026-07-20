La burbuja anfictiónica

La primera burbuja económica que sufrió Panamá en la era republicana la provocó el Congreso Anfictiónico de 1826, convocado por el Libertador Simón Bolívar para formar una liga de naciones hispanoamericanas en una aldea decadente que pugnaba por salir del marasmo económico con el libre comercio que Bogotá le negaba.El shock inflacionario fue severo y repentino para la mayoría pobre de los 9.000 habitantes que se calcula que tenía la ciudad amurallada y el arrabal que la rodeaba, pero hubo una élite que deliró con los ingresos que les generó el acontecimiento.De acuerdo con el historiador Alfredo Castillero Calvo, en su obra El Movimiento Anseatista de 1826, pasado un lustro de la independencia de España y la anexión a la Gran Colombia, el desencanto de la burguesía comercial panameña con el régimen centralista de Bogotá era profundo porque el ansiado libre comercio que proclamaba su Acta de Independencia había quedado en letra muerta.En 1826 había hambre en Panamá, que luchaba por transformar su economía para salir de la depresión colonial, porque el proteccionismo impuesto desde Bogotá con altos aranceles y fletes hizo prohibitivo adquirir los bienes de consumo básico, que en su mayoría eran importados desde Paita (Perú), Guayaquil (Ecuador), Buenaventura (Colombia), por el Pacífico, y Jamaica, desde el Atlántico.Para el intendente del Departamento de Panamá, Juan José Argote, el Cabildo, las autoridades eclesiásticas y las militares fue un terrible dolor de cabeza organizar y asumir los costos logísticos de la celebración del Congreso Anfictiónico, al que asistieron plenipotenciarios de la Gran Colombia, Perú, México y la Federación de Repúblicas de Centroamérica, más los observadores de Gran Bretaña y Países Bajos, porque el erario estaba quebrado.En términos modernos, la crisis fue consecuencia de un choque de demanda agregada entre junio y julio de 1826, que empezó con la demanda interna ya que se saturó la infraestructura de la ciudad de Panamá, donde no había ningún hotel, ni red de acueductos y alcantarillados, para atender el séquito de seis delegaciones de alto nivel.Panamá tenía una economía de subsistencia agrícola y dependía primordialmente de las importaciones, porque resultaban más baratas y variadas que traerlas del interior, al no existir ningún camino terrestre despejado que cruzara la espesa selva que rodeaba la ciudad, obligando al riesgoso cabotaje.Al dispararse la demanda de alojamiento, alimentos, transporte y servicios por la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo, la oferta local no pudo adaptarse a tiempo.La oferta gastronómica decepcionó profundamente a los ilustres visitantes:La dieta diaria del istmo se basaba de forma casi exclusiva en el tasajo (carne de res salada y secada al sol), maíz (en forma de bollos o chichas) y plátanos o raíces (como la yuca). Para los paladares extranjeros, esta alimentación resultaba tosca, monótona y difícil de digerir.Para más penurias, conseguir verduras frescas, hortalizas, pan de trigo de buena calidad o lácteos procesados era casi imposible en la ciudad de Panamá. Los pocos productos selectos debían importarse a precios astronómicos.Como no existían hoteles, restaurantes, ni un cuerpo de cocineros profesionales preparados para banquetes oficiales de alto nivel, los delegados dependían de lo que sus anfitriones locales o esclavizados preparaban en casas particulares adaptadas como posadas.Paradójicamente se generó una inflación por exceso de circulante, dado que los diplomáticos pagaban con monedas de oro y plata de alta ley, impulsando los precios al alza por la rápida monetización.El impacto de la inflación por clases socialesEl incremento de los precios generó una transferencia de riqueza asimétrica, afectando de manera muy distinta a la estructura social del Istmo: