La catástrofe que nos amenaza y que debemos enfrentar

Entender los peligros inminentes al que se enfrenta la región pasa por destacar el contenido de la doctrina Monroe + Trump, conocida como la doctrina Don – Roe, publicada por Trump en noviembre de 2025, bajo el título National Security Strategy. Sobre todo, interesa lo relacionado con el hemisferio occidental, en el que se incluye toda América y Groenlandia.

Esta estrategia imperial busca “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental... proteger nuestra y nuestros accesos a geografías claves en toda la región”, A esto agrega que “negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. Esto último implica el control de las rutas de tránsito fundamentales de la región.

En el caso del petróleo se planea un claro objetivo: “restaurar el dominio energético estadounidense (petróleo, gas, carbón y energía nuclear) y repatriar los componentes energéticos claves necesarios es una prioridad estratégica fundamental”. Obviamente no se trata de manera exclusiva del petróleo, sino de todas aquellas materias primas importantes. En el caso de Groenlandia, por ejemplo, es obvio que, además del control geopolítico, se trata de la explotación de los yacimientos de tierras raras.

Así mismo se debe destacar la prioridad que la doctrina Don – Roe le otorga a la posibilidad de que las grandes inversiones en la región sean controladas por empresas norteamericanas. Es así que de acuerdo a esta doctrina: “El Gobierno de EE.UU. identificará oportunidades estratégicas de adquisición e inversión para empresas estadounidenses en la región y las presentará para su evaluación por parte de todos los programas de financiamiento del Gobierno de EE.UU., incluidos, entre otros, los de los Departamentos de Estado.”

La reciente intervención norteamericana en Venezuela, realizada contra las normas del derecho internacional, debe ser entendida como una aplicación directa de la llamada doctrina Don – Roe. De hecho, de acuerdo a las propias declaraciones de Trump, el motivo de la misma no tiene nada que ver con la democracia. Se trata, eso sí, del un intento de controlar el petróleo venezolano y todas las otras riquezas naturales del país. La aspiración absoluta imperial de Trump se ejemplifica en su publicación de una foto en, donde se autoproclama como presidente interino de Venezuela (acting president of Venezuela).

Es conveniente destacar que en el accionar de Trump opera una relación directa entre las acciones imperiales y los intereses propios y de sus allegados. Este es el caso, en primer lugar, de la relación existente entre la intervención en Venezuela y el hecho de que un miembro de lo que Krugman llama su camarilla, se haya beneficiado directamente por la revalorización de su propiedad de refinerías diseñadas especialmente para refinar el crudo pesado venezolana.

En segundo lugar, la relación también resulta clara en el caso de Groenlandia. En este caso una empresa de origen australiano ha contratado a un lobista norteamericano muy cercano a la administración de Trump, para que la “asesore” en un litigio relacionado con la posible explotación de tierras raras en suelo de Groenlandia. De hecho, como lo demuestra Nate Bear, en un artículo publicado en MRonline con el subjetivo título de Trump cronies hired by Greenland mining company as threat grows (12/01/2026), existe una relación directa y estrecha entre la empresa lobista y altos funcionarios del actual gobierno norteamericano.

Las amenazas provenientes de la aplicación de la doctrina Don – Roe se han visto materializadas en nuestro país aún antes que la misma fuera publicada, dada la anuencia del gobierno del señor Mulino de entregar parte del territorio nacional para la instalación de bases militares extranjeras.

Los más reciente hechos, como es la reciente entrevista del ministro de relaciones exteriores Javier Martínez Acha y el ministro de asuntos del Canal José Ramón Icaza con Marco Rubio, demuestran la sumisión del actual gobierno a la doctrina Don - Roe.

Una noticia publicada en La Estrella de Panamá el 14 de enero, firmada por Darine Waked muestra que en la entrevista con Rubio los ministros “abordaron una agenda amplia que incluyó cooperación en materia de seguridad, combate al crimen organizado, migración y proyectos de inversión (énfasis nuestro)”.

Ese mismo día una noticia aparecida en el diario Panamá América, se da cuenta de un acuerdo del Consejo de Gabinete de autorizar a la Secretaría Nacional del Ferrocarril a realizar una contratación por vía directa (sin licitación) con una empresa norteamericana. Este contrato de aproximadamente $4.2 millones, tiene por objeto la “asesoría técnica y estratégica para el desarrollo de ingeniería al 20 % del tramo Albrook-Sajalices y consolidación de los estudios para el documento de factibilidad del proyecto del Tren Panamá-David-Frontera”. En las condiciones actuales, la defensa de la soberanía cobra una importancia fundamental, la cual implica la denuncia y la movilización frente a un gobierno impopular y vendepatria.