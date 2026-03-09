La comunicación integral y sus alcances

Con frecuencia vemos en los medios informaciones dispersas sobre temas de interés para una institución pública o para una organización particular, esto es normal en los tiempos en que la tecnología y los avances de la comunicación digital marchan a pasos agigantados. Sin embargo, existe una técnica que se puede utilizar para centralizar los contenidos a un tema específico cuando el objetivo es comunicar a la población sobre una estrategia o fines definidos frente a una crisis o problemas que captan el interés y la atención de una gran cantidad de ciudadanos.

Esta modalidad de comunicación exige al relacionista público de hoy una buena preparación y sobre todo conocimiento de estrategias para emitir mediante una dosis moderada la información que debe fluir por el torrente informativo de los medios tradicionales y las redes sociales hacia el público que puede ser a nivel nacional o segmentado por provincias, zonas, regiones, distritos o comunidades, para que poco a poco la asimile según lo previsto.

Me refiero a la comunicación integral, que bien definida, planificada y desarrollada estratégicamente, brinda una herramienta de divulgación efectiva y eficaz para llegarle al público durante determinado periodo con contenidos claros, coherentes y sobre todo alineados. Esta comunicación surge para articular los mensajes a través de los canales para que la opinión pública los reciba de forma entendible y en tiempo oportuno.

Para lograr una campaña de comunicación efectiva, que cumpla con las expectativas, el profesional de las relaciones públicas debe conocer a su público, identificar qué medios consume y adecuar estos elementos a un contexto que asegure la credibilidad y la confianza en la institución que representa. No se trata solo de “comunicar más”, sino de comunicar mejor y de forma coherente ya que la comunicación integral es un modelo de gestión que coordina la comunicación interna, externa, institucional, digital y de crisis, asegurando que todas respondan a los objetivos, valores e identidad de la organización.

Si queremos lograr este propósito, entonces es prudente ver a los voceros en los medios hablando de un mismo tema (alineados) con coherencia y sin salirse del libreto. Y a esto se suman las notas de prensa y material digital que refuerza el mansaje o la narrativa institucional. Es una tarea un tanto compleja por la infoxicación (exceso de información) que existe hoy día en el ecosistema de las comunicaciones, principalmente en las redes sociales. Aún así, el profesional debe saber que existe esta técnica de integrar la comunicación para enfilar sus objetivos y obtener buenos resultados, y una manera de lograrlo es que sus notas de prensa lleven un denominador común, es decir el tema a divulgar, que sus voceros tengan a su alcance mensajes clave coherentes y sobre todo que su público interno (los colaboradores) también estén claros en lo que se quiere lograr, porque como bien lo indica el periodista español Jesús Parralejo, ante una crisis o hecho de gran envergadura, se debe preparar a los embajadores de la marca, tu propio público.