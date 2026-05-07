La contradicción fundamental en el siglo XXI y las elecciones de Panamá en el 2029

La conspiración de los libertarios -en nombre de “Occidente”- no es solo contra el “terrorismo islámico” y el narco terrorismo; sino -básicamente- en función de combatir el PLURALISMO y el MULTILATERALISMO global. (ADS)De la misma manera que en gran parte de la pasada centuria, la contradicción fundamental mundial fue el imperialismo vs socialismo y, en el caso nacional-istmeño, Nación vs imperialismo. En nuestros días debemos identificar la nueva contradicción fundamental y los nuevos actores sociales, políticos y tecnológicos.

En el plano global la contradicción fundamental es unilateralismo contra el multilateralismo o democracia vs fascismo. Pero en la “patria doméstica” el desencuentro se mimetiza y se expresa en la lucha entre las fuerzas sociales y políticas antinacionales y los sectores democráticos-populares.Dicho en otros términos, burguesía vs pueblo o plutocracia contra la ciudadanía o ricos contra pobres o las élites económicas contra el panameño de a pie.

Es decir, desde hace 36 años los gringos tras la invasión militar (Genocidio del pueblo panameño) dejaron instalado en el poder político, el triunvirato Endara-Arias Calderón-Ford, que derivaría en el pacto de los ricos, transacción que originó los sucesivos gobiernos del binomio plutocracia y partidocracia corrupta y clientelar.

Desmontar del poder político del Estado a los representantes de lo que el padre de la economía moderna, Adam Smith, calificó como que: “No hay dos naturalezas más incompatibles que las de empresario y soberano”; no es tarea fácil y, mucho menos con las herramientas de la democracia liberal o reglas del juego político, desechadas en gran medida por sus propios creadores: La burguesía liberal o empresarios panameños o la oligarquía.

También hay que derrumbar el mito de que los panameños siempre votan por los mismos políticos corruptos. Eso no es tan exacto. La mejor prueba la encontramos en el resultado en las elecciones de 2024. La Coalición VAMOS de 5 diputados paso a ser la fracción legislativa más grande (19 diputados) de la Asamblea Nacional.

En consecuencia, conociendo que la plutocracia y la partidocracia se lamen la boca para repetir en el poder, y dado el hecho de que el líder de VAMOS, tiene el impedimento de la edad para ser candidato a la Presidencia de la República.

Recomiendo, respetuosamente, considerar la fórmula presidencial Rubén Blades Diaz- Gabriel E. Silva Vignoli, como abanderados de la democracia y la decencia. Ellos encarnan el equilibrio de transición, no solo el etario, sino del pensamiento: el primero, demócrata revolucionario y el segundo demócrata liberal.

Así de sencilla es la cosa!