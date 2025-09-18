¡La deliberada prostitución del parque Porras de Las Tablas!

En octubre de 2023, presente Denuncia Penal, por Abuso de Autoridad y Extralimitación de Funciones, contra el Licdo. Ángel Barrios Barahona, alcalde de Las Tablas en 2023 y 2024. Luego, presente en 2024, Querella Penal al haberse aportado múltiples elementos de convicción, en la carpetilla No.2228-2024. En la misma, es evidente la violación a la Ley No.16 de octubre de 1973, “Sobre el Régimen Municipal” que establece: “los Bienes municipales de Uso Común o Público (como el Parque Porras) no pueden enajenarse (ceder o disponer), ni arrendar, ni grabar en ninguna forma”.

El exalcalde Barrios Barahona, ignoro las 3 prohibiciones de ley y por escrito e ilegalmente, dispuso, cedió, y gravó, espacios municipales del Parque Porras, necesarios para un uso común o servicio público. También autorizo su utilización a favor de personas naturales, presentadas como beneficiarios (patrocinadores) de personas jurídicas para instalar tarimas de varios pisos, las cuales, contra la ley, impiden el acceso, la circulación y el uso público de dicho Parque. En la carpetilla, mencionada aparecen los contratos de publicidad realizados, las partes y las sumas de dinero pagadas. Es decir, el exalcalde cedió y gravó el Parque Porras y autorizo que particulares lucraran arrendando el espacio público del Parque Porras, en una evidente y reiterada violación a la ley.

Igualmente otorgó espacios públicos que, por aprovechamiento, pueden ser arrendados, pero mediante Licitación Pública, sin embargo, los entrego “de a dedo”, en otra abierta violación a dicha ley, ello reconocido por el propio exalcalde. También, reconoció que aplico un Decreto Alcaldicio, sin haber sido publicado en la Gaceta Oficial. Por ello, la Querella fue dirigida sólo contra dicho exalcalde. Sin embargo, primeramente, la Licda. Lisette Harrison, Fiscal Anticorrupción, Sección de Investigación y Seguimiento de Causas Penales, mediante Resolución de octubre de 2024, no admitió la querella interpuesta, para ello sostuvo que mi persona “no tenía legitimidad, pues no hay un derecho afectado”. Esa decisión fue apelada pero confirmada en 2025.

No comparto el criterio, pero respeto la decisión. Lo que rechazó categóricamente, por el caudal de elementos de convicción que existe en la carpetilla, es que la Fiscal Harrison Lewis, con posterioridad ordenará el archivo del expediente, lo cual se me mencionó verbalmente, el pasado jueves 21 de agosto del año en curso, al presentarme a dicha Fiscalía, para preguntar por la carpetilla y hasta la fecha no se me ha permitido ver dicha resolución, ni nunca se me comunico formalmente. Inexplicablemente se descartó el claro abuso de autoridad y la extralimitación del exalcalde tableño, al violentar flagrantemente la Ley.

Lo señalado está categóricamente acreditado, incluyendo que, en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Las Tablas (G.O. No. 27541-A de mayo 2014), el Parque Porras está codificado como un Parque Vecinal (PV) , de veredas peatonales , lo que derrumbo la falacia municipal, que señaló absurdamente, que tenía aceras. Sin embargo, sorpresivamente, nada se consideró. Rechazo esta decisión que premia al “juega vivo y la doble moral,” Por estas permisibilidades de exfuncionarios, que no cumplieron ni hicieron cumplir la ley, hoy los ríos “La Villa y Estibaná” están contaminados, por beneficiar a unos pocos particulares, en perjuicio de la ciudadanía en general, conducta está repetitiva, en relación al Parque Porras.

Acudí con responsabilidad ante un Tribunal de Justicia, en defensa, no solo de mi derecho ciudadano, sino también de los derechos ciudadanos de los Tableños. Ahora el pueblo tableño queda en la total indefensión y a merced de quienes no lo respetan, en complicidad con algunos muy pocos tableños, que solo velan por sus mezquinos intereses personales, sin consideración a sus propios vecinos y pueblo. ¡Dan pena!

Sé que en ocasiones la justicia tarda, pero llega, y en Las Tablas, llegará, si las actuales autoridades y también el Procurador General de la República, actúan con sensatez, en este tiempo, donde desde la Presidencia de la República, se exige y se es enérgico al poner orden en base al respeto a la Ley.