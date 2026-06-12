La didáctica en la renovación educativa

Nuestro país se encuentre enfrentado al dilema de transformar la educación para formar personas capaces de vivir y trabajar en el S. XXI o de mantener, tal como está, el sistema educativo para seguir enseñando lo mismo que en el pasado, y seguir formando para un momento y un mundo que ya no existen. La didáctica es uno de los campos de la pedagogía que tiene una gran incidencia en el qué y cómo enseñar y aprender. Es un concepto que surgió con mucha fuerza en el pasado siglo, muy relacionado con el currículo, el clima y la gestión del aula de clases en el centro educativo. Es tanto una especialidad como un campo propio de la pedagogía que permite lograr resultados más eficaces en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Existen autores muy reconocidos en este campo desde Bobbit, Tyler y Taba, pasando por Aebli, Gotter, Buyse, Nérici, Zabalza, Tejada Fernández, entre otros. Los investigadores Brunner y Stenhouse sintetizaron estos enfoques y le aportaron el lugar dentro de un proceso científico más amplio y complejo. Para estos autores la didáctica tiene un fundamento científico más elevado y complejo, que solo el arte de enseñar, como se le conoció en el pasado. Tiene una robusta vertiente hermenéutica, también dialéctica y fenomenológica, que la definen como una ciencia más interdisciplinaria que contribuye al fortalecimiento de los fundamentos pedagógicos enriqueciendo así la labor de los docentes y tornar más significativos los aprendizajes de los estudiantes.

Diferentes escuelas del pensamiento han realizado aportes sustantivos a la didáctica, entre ellas la escuela de Frankfurt en Alemania, a la que pertenecen grandes pensadores como Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Erich Fromm y Walter Benjamín. Esta escuela expone que la personalidad y las instituciones deben estudiarse en la totalidad social, explorando la naturaleza de los vínculos familiares y de éstos con su entorno cultural, económico e histórico. La didáctica se deriva de la pedagogía que, además, es alimentada por la filosofía y la psicología. La didáctica de las ciencias sociales y humanísticas, puede ser en sentido estricto metodológico o investigativo empírico sobre la enseñanza. La didáctica en sentido estricto (stricto sensu) puede dividirse en didáctica general, didáctica escolar, didácticas especiales, didáctica de las asignaturas. Mientras que la metodología puede ser por asignaturas, por áreas o especiales.

Dentro de la escuela de Frankfurt, existe una amplia gama de pensadores por ejemplo, para la fenomenología (Buber), formación de mujeres (Blochmann), pedagogía empírica (Fischer), sobre la hermenéutica comprometida (Flitner), sobre la pedagogía científica (Fricheisen-Köler), pedagogía dialéctica (Litt), pedagogía social (Natorp), pedagogía psicoanalítica (Zulliger). Puede notarse que la pedagogía y, por lo tanto, la didáctica, avanzan de conformidad con su contexto social, científico y epistemológico. La didáctica actualmente se ocupa de cómo enseñar y cómo aprenden los alumnos.

El término didáctica se utiliza muy poco en los contextos norteamericanos y sajones, donde su contenido se asimila al concepto de currículo. Según Sevillano García, “ la didáctica es -o está en camino de serlo- la ciencia teórico-normativa que guía de forma intencional el proceso optimizador de la enseñanza-aprendizaje, en un contexto determinado e interactivo, posibilitando la aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el desarrollo integral del estudiante”.

En nuestro país la didáctica es heterogénea, como muchas disciplinas y enfoques que no llegan a madurar, por la falta de continuidad de las políticas públicas y de los proyectos de transformación del sistema educativo. En la didáctica existe un peso muy fuerte de la tradición con algunos rasgos modernizantes en la educación en su conjunto. Una pedagogía con fuerte acento tradicional, con estrategias didácticas centrada en el docente, orientada por la transmisión de contenidos y énfasis en la repetición mecánica y en la memorización de los saberes. Un sistema educativo regulado y centralizado por el Ministerio de Educación y un currículo uniforme para todas las escuelas del país. Existe poco análisis crítico, carencia de espacios para la participación, la creatividad y la resolución de problemas relacionados con el contexto cultural de los estudiantes.

Existe un solo sistema educativo con dos vertientes: una más moderna que funciona con mayor flexibilidad, más activa y tecnológica, que es el caso de un grupo de escuelas particulares. La otra vertiente, en general, menos activa, carente de tecnologías y con una didáctica más tradicional, especialmente en las escuelas rurales y comarcales. Esta evidencia se obtiene de los resultados de las pruebas de matemática, ciencias, lectura y escritura, aplicadas en los últimos años por PISA (OCDE) y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE-UNESCO ). Actualmente existen intentos de transformar el sistema educativo, mediante una nueva ley que supere la ley 47 orgánica de educación de 1946; se actúa en la introducción de tecnologías digitales, mejores ambientes escolares y nuevas estrategias didácticas. La mayor dificultad es la consulta, la formación y toma de conciencia del personal docente (maestra, maestro, profesora, profesor), que es el actor principal de hacer viable esos nuevos y buenos ´postulados educativos, en un contexto marcado por las tensiones, de cambios científico-tecnológico veloces y de mucha incertidumbre .