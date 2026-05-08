Hay ideas complejas que nacen de cosas simples. La que propongo aquí —y que asumo como una reflexión propia— surge de observar una botella de agua.

Si la tapa no se aprieta bien, el agua se derrama y se pierde. Pero si la tapa permanece siempre rígidamente cerrada, el agua no puede beberse. Entonces, para preservar el agua, se necesita apretar la tapa de la botella, entre tanto, para aprovecharla se necesita aflojarla.

De esa observación nace lo que llamo la filosofía de la botella de agua. Hay que saber cuándo apretar y cuándo aflojar. Así funciona en todos los ámbitos de la vida; con los hijos, con los amigos, en las relaciones humanas, en el ejercicio del poder, e incluso en el derecho. Porque tan perjudicial puede ser la rigidez excesiva que asfixia, como la flexibilidad desmedida que termina por derramarlo todo. La sabiduría no está en mantener siempre la tapa cerrada ni en dejarla permanentemente floja, sino en desarrollar la prudencia necesaria para discernir cuándo preservar exige firmeza y cuándo vivir exige apertura.

El derecho, como expresión humana y social, tampoco permanece ajeno a esta realidad. Hay momentos en que el orden exige cierre, firmeza, estructura. Allí el derecho “aprieta”. Fija límites, contiene excesos, protege bienes. Pero hay momentos en que ese mismo cierre, llevado al extremo, deja de proteger y comienza a sofocar. Cuando la aplicación literal, mecánica e inflexible de la norma se divorcia de la justicia, la tapa está demasiado apretada.

Allí resuena la advertencia del jurista alemán, Gustav Radbruch, cuando expresó que la aplicación lisa y llana del derecho puede constituir la más grande de las injusticias.

Pero reconocer eso no significa abrir la botella indiscriminadamente. Aflojar —en el sentido que propongo— no es renunciar al derecho, ni arbitrariedad, ni desorden; aflojar, desde la filosofía de la botella de agua, es ponderar; es comprender que la racionalidad del derecho no se agota en la aplicación automática de la norma, sino que exige valorar principios, consecuencias y contextos específicos. Porque corregir la rigidez no implica destruir la estructura, sino ajustarla para que el derecho no termine traicionando su propia finalidad. Eso explica otro gran jurista alemán, Robert Alexy, al expresar que cuando los principios jurídicos entran en tensión, el razonamiento jurídico no puede agotarse en subsumir hecho a la norma; sino que el razonamiento implica valorar. Debe preguntarse por la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la decisión. Ese ejercicio es, precisamente, aflojar la tapa de la botella sin derramar el contenido. No se desecha el agua, ni se rompe la botella; se ajusta para que cumpla su finalidad.

Esa es la diferencia entre discrecionalidad irracional y prudencia.

El juez que solo aprieta puede convertir la legalidad en opresión, mientras que el juez que solo afloja puede disolver la seguridad jurídica. No obstante, el juez prudente entiende que la justicia habita en el ajuste. Ni todo cierre es virtud, ni toda apertura es riesgo, la sabiduría está en discernir, porque si todo se aprieta, nada fluye y si todo se afloja, todo se pierde.

El truco está en saber cuándo apretar para conservar y cuándo aflojar para aprovechar. Esa es la filosofía de la botella de agua, y quizás también una teoría mínima de la justicia.

Quizás allí radique el verdadero desafío de nuestro tiempo, comprender que ni la vida ni el derecho pueden sostenerse únicamente desde los extremos. La rigidez absoluta termina quebrando aquello que intenta proteger, mientras que la flexibilidad sin límites termina vaciando de sentido toda estructura. La prudencia, entonces, no consiste en elegir entre apretar o aflojar, sino en desarrollar la sensibilidad necesaria para reconocer cuándo corresponde cada cosa. Porque, al final, la justicia —como la vida misma— no habita en uno u otro extremo, sino en el difícil y permanente arte del equilibrio.