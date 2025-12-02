En Colombia hay un grave escándalo de la infiltración de las disidencias de las FARC en el ejército colombiano. La cooptación de oficiales de inteligencia del ejército por parte de las disidencias de las FARC.

El general Huertas fue suspendido en el año 2021 por el gobierno del presidente Iván Duque. Después de una alerta de la CIA de estar vinculado con guerrillas del ELN. Petro lo incorporó al ejército al general Huertas como jefe del comando de Personal G-1 .

Chats y correos vinculan al jefe de las FARC, alias Calarcá, con un general del ejército en actividad y un alto funcionario de inteligencia.

En pleno conflicto en el Caribe Petro negoció con Calarcá y bombardeó a Mordisco. Una fracción de las disidencias de las FARC sentada en la mesa de diálogo mantuvo nexos con un general del ejército y un alto mando civil de inteligencia.

Los dos comandantes de las dos principales disidencias de las FARC Iván Mordisco y Alexander Díaz Mendoza alias Calarcá Córdoba; enemigos mortales salta a la vista.

El gobierno de Gustavo Petro lanzó una ofensiva militar bombardeando a la facción de Mordisco considerando una organización terrorista. Mientras negocia con Calarcá.

La “guerra falsa” es un viejo método de guerra de inteligencia empleado como recurso dirigido desde el estado , para dividir y retomar el control del bajo mundo criminal.

Golpeas y persigues a una pandilla, respaldas a la otra apoyándola: con información de inteligencia , le vendes municiones, permitir control territorial , negocias vías o rutas libre se retenes, apoyo logísticos, libre tráfico de drogas.

El Estado desarrolló el método de apoyar a una fracción para destruirla y permitir a la otra fracción tomarse el negocio completo.

El Estado presenta la información como un éxito, aplastó una pandilla. Pero continúa el traqueteo, pero controlado por el estado.

No es como lo están haciendo ver que las FARC infiltró al ejército. Es una operación desarrollada desde el estado. Un método igual de parecido como los “falsos positivos”.

Barrios seguros, operación de estado, guerra falsa: En Panamá ya se aplicó este método de la “guerra falsa”. Cuando en el gobierno de Juan. C. Varela hizo algo parecido.

Copiaron el método colombiano con algunos oficiales de la Fuerza Pública graduados, otros que han hecho cursos en Colombia, lo desarrollaron durante el gobierno de Varela.

Abrió el penal de Punta Coco para encerrar y aislar a los cabecillas de pandillas que eran competencias de las pandillas que supuestamente se sentaron a la mesa con el gobierno bajo el programa de “Barrios Seguros”.

El Estado de ese momento presentó como un gran éxito el control de la violencia y criminalidad. Aplicando el método de la guerra falsa. Ese plan solo funcionó parcialmente, pero fortaleció las pandillas pro-gobierno de turno.

Consecuencias: El efecto posterior fue lo que hoy se vive en Panamá las pandillas crecieron y hacen demostración de potencia de fuego como la reciente balacera en barrios populosos de la capital.

Guerras entre bandas: Es la versión oficial de la Policía Nacional, es guerra entre pandillas. Cuando hay ejecuciones con daños colaterales, son guerras entre pandillas. Es una pandilla que actúa con protección oficial para aplastar a la competencia y controlar el negocio de la venta de drogas en el frente interno.

El crimen organizado no puede crecer sin la cooperación de los que controlan la calle, las fuerzas de seguridad del Estado. Este entramado método si no es una operación planificada y ejecutada desde el Estado en función estratégica.

En cambio, si es una operación no oficial, ni autorizada por el Estado y es para lucrar y tomar el control de pandillas de un grupo de clanes de poder policial y de y altos funcionarios, es corrupción.