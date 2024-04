La inocencia perdida

“Señor Zuckerberg, tiene las manos manchadas de sangre. Su producto mata a la gente”. Con esa dureza inició el pasado 31 de enero la sesión del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos donde directivos de empresas de redes sociales testificaron por los problemas que sus productos de internet están causando en los más jóvenes.

En ese interrogatorio de tres horas los ejecutivos de Meta, TikTok, Snap, Discord y X (Twitter), fueron criticados por senadores americanos por sus productos. La sesión del Senado certificó que esas plataformas se convierten, sin guía de adultos, en una adicción digital que arruina vidas de niños.

Entre el público había padres de adolescentes que se suicidaron por el bullying en redes sociales: sufrieron abuso sexual en las plataformas o compraron droga a través de ellas (The New York Post 9 Dic 2022: “Twitter se negó a eliminar la pornografía infantil porque no “violaba las políticas”).

Si el lector revisa el interrogatorio encontrará claves para entender que la sociedad está cambiando su percepción de las redes sociales, cómo los directivos de estas plataformas están enfrentando su baja reputación, y los obstáculos para proteger a los menores en internet.

El núcleo del problema es la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en los casos de abuso sexual infantil que se producen con sus productos y la escasa atención para frenar la distribución de pornografía infantil.

Las palabras del presidente del Comité, el senador Dick Durbin, fueron: “Discord ha sido usado para seducir, secuestrar y abusar de niños. Instagram, de Meta, ayudó a conectar y promover una red de pedófilos. Los mensajes que desaparecen de Snapchat han sido utilizados por criminales que extorsionan económicamente a jóvenes víctimas. TikTok se ha convertido en la plataforma preferida para los depredadores que buscan, atraen y seducen a niños, y la prevalencia de material de abuso sexual infantil en X ha aumentado a medida que la empresa ha reducido drásticamente su plantilla de seguridad”. Facebook denunció 73,3 millones de publicaciones bajo la categoría de “desnudez infantil y explotación sexual” en los primeros meses de 2022.

¿Por qué es difícil prohibirlo? Porque en Estados Unidos la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996 declara que la plataforma tecnológica no es responsable de lo que los editores envían. Por eso el presidente Biden ha pedido eliminar esta sección.

Las plataformas tienen equipos que eliminan el contenido que viola protocolos de decencia. Discord y X sí permiten contenido pornográfico en sus plataformas. Pero no asumen la responsabilidad de la distribución del contenido sucio. El usuario que lo reenvía es el culpable. Por tanto, la obligación de las redes sociales queda reducida a su buena voluntad y no se les puede condenar por cómo sus usuarios hacen uso de la red social.

Otro problema es la encriptación, las plataformas de mensajería instantánea lo usan para proteger la privacidad de las comunicaciones de los usuarios. Un refugio para los depredadores que contactan a menores por estos servicios.

Pero la cuestión es saber si las tecnológicas están haciendo todo lo que pueden. Es dudoso cuando sale a la luz información interna de Meta revelando que la compañía sabía de los daños que estaba causando a los adolescentes, o el interés en captar al público preadolescente como futuros consumidores. Correos electrónicos de empleados de Meta señalaban que la falta de inversión de la compañía estaba obstaculizando la protección de los menores.

Son tremendos los casos como los ocurridos en X en los que un contenido de abuso sexual infantil fue denunciado varias veces y, pese a ello, se mantiene circulando meses, destrozando la vida de jóvenes.

El Comité recordó que las redes sociales obtuvieron 11.000 millones de dólares en 2022 en publicidad dirigida a adolescentes.

En Panamá, la Ley 285 del año 2022 crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia que prohíbe el material obsceno, de drogas y dañino a menores en las redes sociales en las escuelas. La ley encarga a las asociaciones de padres y acudientes junto a personal de la escuela la defensa del ambiente digital sano en los planteles. Crea un Comité Nacional que preside el ministro de Desarrollo Social, y en las provincias el gobernador, para exigir su cumplimiento. Corresponde a los padres defender la inocencia de nuestros menores en escuelas y a las autoridades exigir gratuitamente a los proveedores de internet que bloqueen el contenido nocivo. Gracias a la labor de los padres que siguen presionando en varios países ya no se permite que las plataformas se evadan. En Estados Unidos, varios estados ya han prohibido el acceso de menores a redes sociales (BBC News 26, marzo, 2024). Si nuestras las panameñas no cumplen su obligación, se les puede aplicar lo que el Senado USA le dijo al presidente de Meta en esa sesión cuando alegó que no había evidencia científica concluyente que relacione el uso de redes sociales con el empeoramiento de la salud mental de los adolescentes: “Sr. Zuckerberg, si cree que Instagram no está haciendo daño a las niñas, no debería estar al mando”.