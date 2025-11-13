La interoperabilidad con IA generativa: el gran desafío en la transformación digital del Estado panameño

En un contexto donde la digitalización avanza aceleradamente a nivel global, Panamá enfrenta un reto crucial y reconoce un desafío estratégico: aunque se han dado pasos importantes hacia la interoperabilidad entre sus instituciones públicas, dicha capacidad aún no se encuentra plenamente consolidada.

La interoperabilidad y la IA emergen como motores estratégicos para modernizar la gestión pública y fortalecer la confianza ciudadana.

La integración efectiva de datos, sistemas y entidades es hoy una condición indispensable para que el Estado panameño logre una gestión pública más ágil, transparente y alineada con los estándares internacionales, y a pesar de los esfuerzos realizados en materia de modernización tecnológica, la fragmentación de datos, la duplicidad de procesos y la limitada conectividad entre plataformas institucionales, continúan siendo barreras que frenan una gestión pública verdaderamente eficiente y transparente.

La interoperabilidad, entendida como la capacidad de los sistemas y organismos del Estado para intercambiar, comprender y utilizar información de manera segura y coordinada, no es solo una cuestión técnica, es, ante todo, un tema de gobernanza digital y colaboración interinstitucional.

Sin esta base, la transformación digital del sector público corre el riesgo de convertirse en una suma de esfuerzos aislados sin impacto real en la ciudadanía.

Se encuentra sobre la mesa un punto clave en el panorama gubernamental: la inteligencia artificial generativa puede ser un catalizador del gobierno digital panameño, pero su verdadero potencial solo se materializará si las instituciones del Estado logran conectarse y compartir información de forma integrada.

La IA puede optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la transparencia administrativa, sin embargo, debemos tener claro que ninguna innovación tecnológica será suficiente sin una estructura interoperable que permita que los datos fluyan entre ministerios, entidades autónomas y municipios, o los actores concernientes a los procesos por lo cual se busca un resultado de alto valor.

La interoperabilidad no se trata únicamente de modernizar sistemas, sino de una reingeniería en el modelo de gestión pública: pasar de la competencia institucional a la colaboración efectiva; de datos encerrados en silos, a un ecosistema conectado y centrado, donde el país puede consolidarse como referente regional de un gobierno inteligente, abierto y centrado en el ciudadano. Un Estado que procesa información de forma inteligente puede anticipar necesidades, reducir trámites, combatir la corrupción y ofrecer servicios públicos más rápidos y confiables. La apuesta por una interoperabilidad real exige políticas públicas sostenibles, estándares técnicos comunes y una visión unificada de país digital.

El porvenir de la gestión pública panameña está ligado a nuestra capacidad para integrar datos, instituciones y ciudadanos mediante el uso estratégico de la inteligencia artificial. Más que incorporar tecnología, el desafío radica en transformar la manera en que concebimos, compartimos y gestionamos el conocimiento dentro del Estado, para construir una administración verdaderamente inteligente y conectada.

Panamá posee el talento humano y la visión innovadora para dar este salto hacia un gobierno digital de nueva generación, si bien el país avanza con pasos firmes en la implementación de proyectos y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, el desafío actual radica en consolidar la integración plena en el sector público, impulsando así una gestión más conectada, elemento esencial para robustecer un modelo de gestión pública colaborativa, eficiente y orientada al bienestar de todos los panameños.