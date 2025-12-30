Pago del bono de fin de año en la UP sigue pendiente de autorización del MEF

La Universidad de Panamá informó que el <b>pago del bono de fin de año correspondiente a la vigencia fiscal 2025</b> continúa pendiente debido a que el <b>traslado presupuestario requerido aún no ha sido autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b>.Según el comunicado firmado por el rector <b>Eduardo Flores Castro</b>, desde febrero de 2025 la institución realizó todas las gestiones administrativas necesarias para viabilizar el pago, incluyendo solicitudes de traslado presupuestario por <b>B/. 2,118,650.00</b>, sin que ello implicara un aumento del presupuesto institucional.No obstante, el trámite permanece en espera del refrendo del MEF, paso indispensable para que la solicitud sea remitida a la <b>Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional</b> y se pueda hacer efectivo el pago.La administración universitaria reiteró que mantiene seguimiento permanente al proceso y aseguró que continuará informando a la comunidad universitaria sobre cualquier avance.