Pago del bono de fin de año en la UP sigue pendiente de autorización del MEF

La Universidad de Panamá informó que el pago del bono de fin de año correspondiente a la vigencia fiscal 2025 continúa pendiente debido a que el traslado presupuestario requerido aún no ha sido autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el comunicado firmado por el rector Eduardo Flores Castro, desde febrero de 2025 la institución realizó todas las gestiones administrativas necesarias para viabilizar el pago, incluyendo solicitudes de traslado presupuestario por B/. 2,118,650.00, sin que ello implicara un aumento del presupuesto institucional.

No obstante, el trámite permanece en espera del refrendo del MEF, paso indispensable para que la solicitud sea remitida a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y se pueda hacer efectivo el pago.

La administración universitaria reiteró que mantiene seguimiento permanente al proceso y aseguró que continuará informando a la comunidad universitaria sobre cualquier avance.