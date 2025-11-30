La verdadera cara del estilo del crecimiento actual

Las recientes estadísticas publicadas en el Human Development Report 2025 del PNUD, todas ellas referidas a la situación del año 2023, así como las encontradas en otras fuentes, como las ofrecidas por el Inec, muestran claramente la naturaleza y efectos del actual estilo de crecimiento que impera en Panamá. La referencia al año 2023 permite destacar que se trata del estilo de crecimiento transitista – extractivista promovido tanto por los diversos gobiernos de turno, incluyendo el actual, como por los sectores económicamente dominantes.

Se puede partir señalando la altísima polarización económica y social que genera el estilo de crecimiento transitista – extractivista. De acuerdo al Human Development Report 2025, Panamá ocupa el puesto 59 en el Índice de Desarrollo Humano, con un valor de 0.839, lo que lo coloca en el grupo de “muy alto desarrollo humano”. Sin embargo, las cosas cambian cuando el índice se ajusta, por la existencia de la desigualdad.

Al corregirse la situación del índice de desarrollo humano de Panamá por desigualdad, resulta que el mismo se reduce a 0.664, perdiendo el 20.9% de su valor. Por esta razón su posición en el conjunto de los países se reduce en 19 puestos (ver la Tabla 3 del informe citado). También resulta claro de esta fuente que el 40% de la población capta menos ingresos (12.1% del total) que el 1% más rico de la población (19.9% del total). Como queda claro en los estudios de pobreza multidimensional, el impacto más fuerte de la desigualdad recae sobre los pueblos originarios.

Esta situación se explica por la alta concentración de las tierras y el capital observado en nuestro país, así como por la incapacidad del estilo de crecimiento transitista – extractivista de generar empleo decente para la población laboral. De la encuesta del mercado laboral de agosto de 2023, conducida por el Inec, se observa que la tasa de desocupación del país fue de 7.4% de la población económicamente activa, mientras que el 47.4% de los ocupados en actividades no agrícolas se encontraba en condiciones de informalidad.

Se trata, vale la pena comentar, de una situación que tiende a agravarse en la actualidad, debido a dos importantes tendencias. En primer lugar, están los despidos masivos en la empresa privada. En segundo lugar, está el proceso de compactación laboral observada en los aparatos Estatales, producto de la política de austeridad promovida por el gobierno actual y los sectores económicamente dominantes, quienes tienen el control absoluto sobre el MEF.

Un elemento muy claro en el informe del PNUD que venimos citando, es la débil situación de la educación en nuestro país. De acuerdo al mismo en Panamá en el 2023 la expectativa de años de educación fue de 13.3 años, cifra muy inferior a la de otros países con un nivel de desarrollo semejante: Argentina (18.8) años, Uruguay (17.5 años) y Chile (16.9 años). El descuido de la educación dentro del estilo transitista – extractivista es evidente.

Pese a la ruidosa propaganda tanto de los anteriores gobiernos, como del actual y los sectores económicamente dominantes, resulta evidente que el modelo transitista – extractivista, dista mucho de ser respetuoso de la naturaleza. Las estadísticas contenidas en el Human Development Report 2025, que detallan la situación en el 2023, así lo demuestran.

Cuando se ajusta el nivel del Índice de Desarrollo Humano de Panamá del 2023 para tomar en cuenta la presión planetaria generada en el país, resulta que el mismo se reduce de 0.839 a 0.643, lo que significa una pérdida de 23.4% de su valor, así como una reducción de 43 puestos en el ordenamiento internacional. Es sobre todo grave, dado que expresa la presión extractiva sobre la naturaleza.

En Panamá la huella material de Panamá en el 2023 fue de 38.5 toneladas métricas anuales por persona. Se trata de una cifra extraordinariamente elevada si se compara con otros países con un nivel de desarrollo semejante: Uruguay (9.6 Tm), Chile (14.6 Tm) y Argentina (18.8 Tm). El nivel de Panamá incluso llega a superar al de Estados Unidos (31.5 Tm).

Otra característica del estilo de crecimiento transitista – extractivista es su elevada inequidad de género. De acuerdo a las estadísticas para el 2023, contenidas en el Human Development Report 2025, el ingreso nacional bruto per cápita para las mujeres fue de 29,598, mientras que el de los hombres fue de 39,169. Esto significa que el de las mujeres resultó ser 24.4% inferior al de los hombres. Esto sin duda esta relacionado con las condiciones del mercado laboral. En este se observó que, para el año bajo análisis, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo fue de apenas 50.4%, cifra que contrasta con la correspondiente a los hombres que fue de 74.3%.

De todo lo anterior se desprende que el país necesita de un nuevo estilo de desarrollo, no de simple crecimiento. Desgraciadamente el actual gobierno insiste en profundizar el estilo transitista – extractivista.