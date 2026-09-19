La vida como variable de la salud intestinal

Justo antes de la colonoscopia, con el estrés de la purga intestinal aún retumbando en la panza y la imagen mental del procedimiento que estaba a punto de iniciar, le pregunté al gastroenterólogo por qué eligió esa especialización. Su primera respuesta fue que, “la vida puede transcurrir sin problemas cardíacos o pulmonares, pero no sin náuseas, dolores abdominales o estreñimientos. La digestión es una parte tan esencial del ritmo de la vida diaria que nadie puede quedar abstraída de ella”.

La segunda respuesta fue la que me sorprendió: “las colonoscopias son divertidas. Son procedimientos médicos cortos, razonablemente seguros, higiénicos y sin complicaciones. Involucran un tramo finito de la anatomía, un estrecho tubo rosa de unos nueve metros de largo, que se vuelve fácil de navegar tras años de práctica. Es cierto que esta inspección superficial funciona mejor para ciertos problemas que para otros. Puede diagnosticar, por ejemplo, una predisposición al sangrado rectal con mucha más fiabilidad que problemas como la diarrea antes de hablar en público o después de comidas copiosas”.

Mucha gente no necesita que les convenza de la importancia del aparato digestivo. Años de síntomas graves obligan a que miles busquen respuestas a través de procedimientos como la colonoscopia u otras pruebas rutinarias. Ni siquiera es necesario que la molestia principal se localice en el abdomen para que la sospecha del paciente se centre en el tracto gastrointestinal.

Estudios y artículos científicos recientes han llamado la atención sobre la complejidad fisiológica del intestino, y en particular sobre el microbioma intestinal, un término cada vez más conocido que se refiere a los billones de bacterias que residen en el sistema digestivo. Las investigaciones han demostrado que estos microbios ayudan a digerir los alimentos, refuerzan el revestimiento protector del intestino y regulan el sistema inmunitario, entre otras funciones. Los metabolitos microbianos —subproductos de los procesos metabólicos bacterianos— incluyen vitaminas esenciales para sintetizar nuestras células sanguíneas y señales neuroquímicas que pueden afectar nuestro estado de ánimo y comportamiento. Las bacterias coexisten en el intestino junto con otros microorganismos como virus y hongos, cuyas cantidades son igualmente vertiginosas. Leer sobre la importancia de estos variados contenidos gastrointestinales ha llevado a muchos pacientes a obsesionarse con la idea de la “salud intestinal”, examinando sus intestinos mucho más allá de los límites de un examen endoscópico.

Varios estudios han reportado perfiles microbianos únicos en pacientes con afecciones tan diversas como diabetes, ansiedad y osteoartritis. Otros experimentos han demostrado que un rango más limitado de afecciones, como la obesidad y la colitis ulcerosa, pueden ser causadas en animales por la transferencia de heces de humanos afectados. Diversos componentes y patrones dietéticos, desde el gluten y los edulcorantes artificiales hasta el ayuno intermitente y la dieta mediterránea, se han vinculado a cambios microbianos, que a su vez se han asociado con cambios en los marcadores moleculares de inflamación. Sin embargo, cuando nos maravillamos ante estos efectos observados, no siempre consideramos su magnitud.

Sabemos que las mediciones de laboratorio de las bacterias intestinales constituyen la base de la mayor parte de la investigación microbiana, pero el estado del microbioma puede reportarse de diversas maneras: mediante la densidad de especies aisladas y evaluaciones estadísticas de la diversidad general; a partir de muestras de saliva o heces; en un momento dado o antes y después de la manipulación experimental. Los patrones emergen fácilmente entre tantas variables posibles, lo que introduce el desafío adicional de decidir cuáles de esos patrones son significativos.

Las correlaciones no implican causalidad, como dice el viejo dicho epidemiológico, ni la significación estadística implica relevancia clínica. Según algunos cálculos, ganar la lotería se asocia significativamente con el acto de comprar un billete. Pero la idea de que la reingeniería de nuestras bacterias intestinales podría proporcionar una ruta directa para mitigar enfermedades ha cautivado a médicos, pacientes y empresarios. El mercado mundial de probióticos está valorado actualmente en más de $28 mil millones, a pesar de que las recomendaciones basadas en la evidencia sobre su uso siguen siendo, en el mejor de los casos, ambiguas. En el ajetreado campo de la investigación sobre la función gastrointestinal, aún desconocemos qué señal clínicamente valiosa, si es que surge alguna, surgirá de este ruido. Sin embargo, si dedicamos suficiente tiempo a estas nuevas narrativas médicas, el ruido en sí mismo puede convertirse en un objeto de fascinación y un gatillo para generar temores sobre las amenazas para la salud de la vida moderna.

A medida que entendemos que los problemas colectivos como la contaminación, la inseguridad alimentaria y las prácticas laborales son diagnósticos científicamente legibles y clínicamente rentables, el camino para salir victorioso pasa automáticamente por la medicalización de la salud. Pero qué gran regalo es poder hacer algo al respecto, solamente pensando sobre la importancia del intestino y dejando que todo lo demás tenga importancia secundaria.