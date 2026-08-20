‘Llevan al país al despeñadero’

Un Gobierno que lleva al país al despeñadero. Esta es la preocupación de la mayoría de la población que ve cómo se incrementa el costo de vida, el desempleo, la pobreza, la deuda, la inseguridad ciudadana, la corrupción, la impunidad y la entrega de la patria.

Un pueblo en desesperación que ve como se le irrespetó, se le mintió con las reformas a la seguridad social del 2005, con Martín Torrijos y Dino Mon, donde a sangre y fuego se le impuso la Ley 51 que contempló las cuentas mixtas que significan pensiones de hambre tal como se corrobora hoy, luego de 20 años de su aplicación, demostrado por Frenadesso (hoy Frenadeso) en ese momento. Dino Mon con José Mulino en el 2025 hicieron lo mismo, impusieron la Ley 462 y las cuentas individuales a través de una profunda represión al movimiento social (sindicalistas, docentes, originarios, mujeres, estudiantes, campesinos, pobladores). En ambos casos colocaron los recursos de los aseguradores en lo especulativo y las pensiones las convirtieron en pensiones de hambre. En medio de la desesperación de los asegurados, la CSS contrata seguro privado por más de tres millones de balboas para los 22 miembros de la Junta Directiva de la Caja.

El escándalo de Meduca, no solo la renuncia de Lucy Mulinar y el nombramiento de Ventura Vega como nuevo ministro, sino también el caso de las laptops, casos que dejan más preguntas que respuestas, por ejemplo, que hacía el embajador de Estados Unidos en Panamá en el acto de entrega de computadoras, que bancos están involucrados en la transacción, por qué la Contraloría mandó a pararlo si hacía cuatro meses el contralor lo había refrendado. ¿Otro caso de corrupción?

Hablando de interferencia del procónsul, la Cancillería debería dar explicación de lo acontecido a un ciudadano mexicano en nuestro país, quien fue agredido por tres soldados norteamericanos quienes actúan en el país con completa impunidad. ¿Qué sucederá cuando sea contra un nacional?

Igualmente, se ha vuelto una costumbre que funcionarios norteamericanos sean los que comuniquen los compromisos de Mulino con ellos. En esta ocasión, la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem, habla de acuerdos y objetivos de este pacto a los que se ha comprometido Panamá. El gobierno entrega la soberanía. Y, nuevamente se va la luz, otro apagón ¿causa? ¿Tendrá que ver con el funcionamiento de la planta termoeléctrica de la mina en Donoso?

El pueblo humilde y trabajador está consciente que la tarea sigue siendo organizarnos frente al atropello de la patronal y su Gobierno, para defender nuestro derecho a la vida digna, para garantizar un futuro de esperanza y para que cese la entrega de la Patria.

Finalizamos esta tribuna recordando a los compañeros Andrés Achong y Herbert Nelson, patriotas, y quienes fallecieron un 21 de agosto de 1996 y 2007, respectivamente. Ambos profesores, fueron parte del movimiento estudiantil crítico y combativo, y como profesionales dieron destacados aportes al movimiento popular y social del país. En el caso de Andrés, fue conductor del sindicalismo clasista, dedicó varias de sus obras al movimiento obrero, acompañó como asesor a Suntracs y fue uno de los organizadores de Conusi.