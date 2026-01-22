Los papelitos que convencieron a un ministro

El pasado 21 de enero, la profesora Nelva Reyes Barahona, dirigente de gremio, por muchos años, de los educadores, escribió un artículo en La Estrella de Panamá denominado: “Radio Península y el Legado de “Cañita” en Azuero. El contenido describía, no solamente la vida y obra de mi hermano Rodrigo “Cañita” Correa” sino también de uno de sus legados más importante para las provincias centrales, especialmente para mi pueblo Macaracas. Estoy hablando de Radio Península, que el día de la publicación cumplía 54 años de haberse fundado.

Muchos amigos me preguntan qué decían los papelitos que “Cañita” le entregó al Ministro, que lo convencieron de que debía darle la licencia radial para Radio Península en Macaracas. Bueno, los voy a complacer. Escuchen esto. Estos eran los mensajes de los papelitos:

“Juan, mándame la medicina de la chichi, que se está muriendo.”

“Pedro, el río se creció y por eso me he demorado en llevar a la niña afuera. Hay que llevarla en una hamaca, porque está muy grave.”

“María, no me mandaste lo que te pedí ayer, y hoy estamos pasando el Niágara en bicicleta.”

“José, por favor trae al cura para que ayude a rezarle a mi mama. Si no le rezamos, no se muere.”

“Oye papa, el novio de María se la llevó anoche, avísale a la familia.”

Eran mensajes humanos y necesarios, por la situación de escasez de la gente en los campos, y cuando el ministro escuchó el contenido de los papelitos que tenía “Cañita” para convencerlo que le diera la licencia, le dijo: “ya no sigas leyendo más, que ya me convenciste”, y le dio la licencia de Radio Península, que cumple 54 años de hacer una labor social, como ninguna otra.

El artículo de la profesora Reyes no solamente habla del origen de Radio Península, que es uno de los legados más importante que deja mi hermano “Cañita” a las provincias de Azuero sino que también describe la vida y obra de “Cañita”, y lo difícil que fue el primer trabajo de rotulista profesional, a director de un periódico.

Yo creo en la fuerza de la familia. Rodrigo es uno de los seis hermanos que quedamos huérfanos, y tuvimos que unirnos para poder estudiar y seguir adelante, como lo hizo él. No solo ha tenido éxito en lo que ha hecho y en todo lo que hace -porque es muy inteligente-, sino también con sus hijos y sus nietos. Qué tal un ingeniero, un médico y un periodista profesional, como son sus hijos. Y qué tal sus nietos: un embajador de Panamá en un país tan grande como la India, y el otro un especialista en publicidad que trabaja en una importante agencia en España. O sea que, cuando se trabaja con inteligencia, con honradez, y como se dice, con seriedad, se tiene éxito, y se deja un legado como el que él dejará en las provincias de Azuero.

“Cañita” dio muestra de ser un hombre muy inteligente. Yo no voy a olvidar nunca el teatro que improvisó en Macaracas, utilizando figuritas de revistas; las iba iluminando y cobraba veinticinco centavos. Tampoco olvidaré que fue, seguramente, el empleado con menor edad, en la historia de Panamá. Fue fotógrafo del Tribunal Electoral y se dedicaba a hacer las fotografías para las cédulas, para el tiempo de elecciones. Apareció en la planilla del Tribunal Electoral con tan solo 13 años de edad. No olvidaré tampoco el primer festival folclórico que organizó para apoyar el folclor panameño y ayudar a los folcloristas del área, a lucirse con su arte.

Los 54 años de Radio Península en Maracaras, son 54 años de esfuerzo, pero con éxito. Solo “Cañita” podría haber hecho esta hazaña, en un pueblo tan pequeño. Sin dinero, pero con inteligencia y una gran capacidad en la rama de producción. ¡Te felicito hermano! Siempre te recordaré como un hombre superespecial, superinteligente, superpadre y superprofesional.

Tu hermana, Mayín Correa.