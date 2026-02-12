Los ‘piedreros’ se toman los aeropuertos

Han ocurrido dos graves incidentes en los dos principales aeropuertos que sirven al país. En poco tiempo repasaré varios escenarios a manera de valorar las circunstancias de tiempo, modo, lugar.

1. Tiempo: unos días de separación.

2. Modo: la misma forma, una penetración de un “piedrero” viola el perímetro, el mismo método operativo fue causar pánico y caos; y producir videos.

3. Lugar: los dos aeropuertos. Y surgen las preguntas.

1. ¿Serán casualidades?

Este factor es clave. No fueron casualidades. En las dos acciones el comportamiento fue igual, protagonismo extremo semidesnudo, sorprendió a los Policías y la vigilancia. Pero ocurrió por las fallas de la seguridad de los dos aeropuertos y que no es solo responsabilidad de la Policía.

2. ¿Falta de mayor vigilancia?

Sin duda en los dos casos. Fallo total de la seguridad. No hay excusas, ni explicaciones que tengan sustento. Puso en peligro las operaciones de los dos aeropuertos.

3. ¿Plan de desprestigio?

Mi opinión es que estas dos situaciones responden a un plan mayor de desprestigiar al país como destino turístico, al centro financiero. Supuestamente, hubo una campaña pública para atacar el tema de los “piedreros”.

El alcalde de la capital desarrolló una campaña para retirar a los “piedreros”: “Alcaldía de Panamá creará red de atención al habitante de calle”. Publicado en diciembre 31, 2025. “Cierra con jornada N°40 de atención al habitante de calle de la Alcaldía de Panamá”. Estos dos elementos habrían sido capturados en las anteriores campañas de la Alcaldía.